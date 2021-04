W ubiegłym tygodniu Zac Efron wziął udział w internetowym musicalu z okazji Dnia Ziemi. Nagranie, które pojawiło się na Facebooku, wywołało lawinę spekulacji na temat jego nowego wyglądu. Według fanów aktor majstrował przy twarzy i wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Amerykański chirurg plastyczny dr Anthony Young ocenił, że Efron faktycznie mógł przejść operację, ale w gabinecie dentystycznym.

Zac Efron majstrował przy wyglądzie? Chirurg plastyczny komentuje

Dr Youn opublikował na TikToku nagranie, na którym twierdzi, że zmiany w wyglądzie Zaka Efrona mogą być związane z operacją dentystyczną.

Wszyscy mówią o Zaku Efronie i jego dziwnym wyglądzie. Czy przeszedł operację zmiany kształtu szczęki, botoksu lub wypełniaczy? - zaczął Youn. I dodał: Nie sądzę. Właściwie myślę, że miał operację dentystyczną, a nie operację plastyczną. Właśnie dlatego jest spuchnięty. Gdybyś miał wyrwane zęby mądrości, czy nie wyglądałbyś tak samo?

Choć nie ma żadnych dowodów na to, że Zac Efron faktycznie majstrował przy swoim wyglądzie, to na nagraniu można zauważyć, że ma teraz bardziej wydatne policzki i mocniej zarysowane kości żuchwy. Fani zdają sobie sprawę, że w swojej karierze aktor wielokrotnie przechodził różne metamorfozy, dlatego jego nowy wygląd skłonił ich do spekulacji.

Tym bardziej że Efron niemalże dorastał na oczach widzów. Swoją przygodę na szklanym ekranie zaczął jako nastolatek, a sławę przyniosła mu rola Troya Boltona w filmie "High School Musical".