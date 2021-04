Agnieszka Woźniak-Starak urządza ogródek warzywny. Pochwaliła go Karolina Ferenstein-Kraśko

Agnieszka Woźniak Starak choć pracuje w wielkim mieście, to jednak po pracy z ulgą udaje się do swojego domu w podwarszawskim Konstancinie. Dziennikarka stawia na zdrowy tryb życia, do którego zaliczają się między innymi dalekie spacery z czworonożnymi przyjaciółmi. Oprócz tego, Agnieszka Woźniak-Starak planuje rozwinąć swój własny przydomowy ogródek warzywny.

Agnieszka Woźniak-Starak urządza ogródek warzywny. Karolina Ferenstein-Kraśko pochwaliła i udzieliła rady

Dziennikarka przygotowała już grunt pod nowe sadzonki, jednak wciąż czeka na upragnione ocieplenie. Tymczasem postanowiła zapytać internautów, co ich zdaniem powinna zasadzić.

Miejsce już jest, teraz pytanie, co posadzić? I czy tej zimy coś wyrośnie?

Odpowiedź ze strony fanów była natychmiastowa. Swoimi poradami w kwestii ogrodnictwa podzieliła się także żona dziennikarza Piotra Kraśki. Karolina Ferenstein-Kraśko pochwaliła ogródek prezenterki oraz zasugerowała, kto może pomóc jej w doborze odpowiednich warzyw.

Swoimi poradami odnośnie ogrodnictwa podzielił się także inny dziennikarz współpracujący ze stacją TVN, Mateusz Hładki. Pomiędzy nim a Agnieszką Woźniak-Starak wywiązała się zacięta dyskusja odnośnie uprawy roślin. Prezenterka żartobliwie zapytała kolegę, dlaczego posiadając tak rozległą wiedzę w tej kwestii, wciąż zajmuje się show-biznesem. Ten natomiast odpowiedział, że w przeszłości miał okazję prowadzić powiązany tematycznie program.

W TVP miałem epizod w Redakcji Rolnej - prowadziłem program „Tydzień"-napisał dziennikarz.

Tymczasem fani Agnieszki Woźniak-Starak zapewne już wkrótce dowiedzą się jakie warzywa zasadziła w swoim ogródku prezenterka, bowiem sezon ogródkowy lada momentu ruszy pełną parą.