Za nami obfitująca w emocje 93. gala rozdania Oscarów. Choć i w tym roku nie brakowało modowych niewypałów, to absolutną furorę w tej dziedzinie zrobił raper Questlove z zespołu The Roots, który do czarnego, nonszalanckiego zestawu dobrał... równie nonszalanckie złote Crocsy.

Oscary 2021. Złote Crocsy rapera Questlove. Największa modowa wtopa?

Questlove, a właściwie Ahmir Khalib Thompson, to kultowy już perkusista i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego rapu. Lider zespołu The Roots znany jest dziś szerszej publiczności z udziału w programie "Tonight Show" Jimmy'ego Fallona, w którym regularnie zasiada za perkusją. Z tegorocznych Oscarów zostanie zapamiętany jednak nie ze względu na swój talent muzyczny, a nieco wątpliwy gust modowy.

Muzyk do czarnego, nonszalanckiego zestawu dobrał złote Crocsy, czym przykuł uwagę fanów i reporterów na całym świecie. Wśród komentarzy na Instagramie czytamy mnóstwo żartobliwych opinii odnośnie stylizacji perkusisty. Jedne z nich przewidują nawet, że złote Crocsy to nadchodzący hit mody kolejnych sezonów, a inne, że to fantastyczny przykład "pandemicznego looku". Nie zabrakło również mniej przychylnych głosów.

Najlepszy moment na całej gali.

Ale wiocha.

Kiedy wychodzisz na Oscary podczas trwającej pandemii.

Wow, złote Crocsy! To będzie hit!

Przypominamy, że największą wygraną tegorocznej gali jest film "Nomadland", który zdobył statuetkę za najlepszy film roku.

Podobają wam się Crocsy w wieczorowym wydaniu?