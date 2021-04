Emocje po oscarowej nocy powoli opadają, ale w sieci nadal głośno komentowane są stylizacje gwiazd z czerwonego dywanu. Niektóre z nich naprawdę się postarały, inne niekoniecznie. Po raz kolejny potwierdza się teoria, że nie wszystko, co drogie, jest ładne i piękne. Kreacje od Diora i Dolce&Gabbana, kolejno na Olivii Colman i Reginie King, tylko to potwierdzają.

Oscary 2021. Stylizacyjne koszmarki. Olivii Colman nie pomógł nawet Dior, a Regina King chciała być motylem

Tegoroczna gala rozdania Oscarów była nietypowa. Po pierwsze - była przełożona z lutego na kwiecień z powodu pandemii, a po drugie - zorganizowana została w kilku miejscach. Nie zabrakło na szczęście ścianki, na którą wchodziły gwiazdy z negatywnym wynikiem na obecność koronawirusa. Reese Witherspoon olśniła w czerwonej kreacji, a Halle Berry w fuksjowej. Niektóre ich koleżanki z branży nie mają jednak powodów do zadowolenia. Olivia Colman, wybitna aktorka, laureatka Oscara za rolę w "Faworycie" z 2019 roku, przybyła na imprezę w czerwonej kreacji od Diora. Suknia była "ciężka", zbyt obcisła, a wysoki kołnierz sprawił, jakby aktorka nie miała szyi. Warto jednak pogratulować gwieździe doboru butów.

Olivia Colman Fot. Alberto Pezzali / AP Photo

Nieudaną stylizację zaprezentowała także Regina King. Błękitna sukienka z wielkimi, skrzydlatymi ozdobnikami od Dolce&Gabbana podkreśliła masywne ramiona aktorki. Ponadto w oczy kolą jasne pasy, których jest zdecydowanie za dużo. Wyszło przaśnie.

93rd Academy Awards - Arrivals Fot. Chris Pizzello / AP Photo

Andra Day chyba potrzebowała atencji bardziej niż kiedykolwiek. A może po prostu chciała poczuć się, jak na plaży? Złota kreacja od Very Wang wprawdzie pokreśliła umięśnioną sylwetkę aktorki, ale gala rozdania Oscarów to nie pokaz mody. Negliż na nikim nie robi wrażenia.

Oscary 2021. Andra Day Fot. Chris Pizzello / AP Photo

H.E.R opuściła Oscary ze statuetką za najlepszą piosenkę. Kobaltowy kombinezon z kapturem od Dundas nie był jednak dobrym wyborem. Prześwitujący materiał i mnóstwo zdobień przyczyniły się do tego, by uznać amerykańską piosenkarkę za jedną z najgorzej ubranych podczas gali.

H.E.R. na gali rozdania Oscarów 2021 Fot. Chris Pizzello / AP Photo

Nad innymi nie będziemy się już szczegółowo pastwić. Zajrzyjcie jednak do galerii i sami oceńcie, czy nie można było postawić na piękniejsze i bardziej dopasowane stroje? Zarówno do okazji, jak i do sylwetki.

