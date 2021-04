Mary Komasa na łamach "Vogue'a" ze szczegółami opowiedziała o tym, jak choroba wpłynęła na jej życie. O swoich doświadczeniach z endometriozą (przewlekłą chorobą, w której tkankę przypominającą błonę śluzową macicy można znaleźć poza macicą, w innych miejscach w ciele) wspominały również m.in. Hanna Lis, Karolina Szymczak czy Patrycja Sołtysik.

Mary Komasa o bolesnych miesiączkach

Komasa wyznała, że jej problemy zdrowotne zaczęły się, kiedy jeszcze była nastolatką. Jednak dopiero po dziewięciu latach dowiedziała się, że to właśnie z endometriozą ma do czynienia. Od momentu, kiedy usłyszała diagnozę, przeszła dwie operacje i terapie hormonalne.

Pierwszą miesiączkę miałam w siódmej klasie podstawówki. (...) Prawda jest taka, że czekałam na ten dzień, bo byłam jedną z ostatnich dziewczyn w klasie, które jeszcze nie miały okresu. Miesiączka to było coś wspólnotowego, rozmowy koleżanek na korytarzach o tym, "jak strasznie boli brzuch" i że "nie można ćwiczyć na WF-ie", należały do szkolnej codzienności. Dlatego też pomysł, że "co miesiąc będzie boleć" przyjęłam od razu - wyznała.

Co prawda odwiedziła ginekologa, jednak nie z powodu bólu. Udała się w zupełnie innej sprawie - po receptę na tabletki antykoncepcyjne. Zdradziła, że lekarz podczas wizyty nie wykrył wtedy u niej żadnych problemów zdrowotnych.

Krwawienie stawało się coraz obfitsze. Musiałam przebierać się w ciągu dnia, bo nie byłam w stanie zatamować krwi. W "te dni" żyłam strategicznie - szacowałam czas podróży autobusem, żeby wiedzieć, czy mogę pozwolić sobie na wyjście, jeśli dostęp do łazienki będzie ograniczony. Na biodrach zawsze nosiłam przewiązaną bluzę, żeby zakryła ewentualne plamy. (...) Ale najgorszy był ból - w miednicy, promieniujący i zwijający ciało w kłębek. Często łapałam różne infekcje, stan zapalny pęcherza, w zasadzie co miesiąc. Dlaczego? Bo miałam obniżoną odporność. Jak się później dowiedziałam to też jest związane z endometriozą. Podobnie jak problemy z jelitami, na które cierpię - wyjawiła Komasa.

Mary Komasa usłyszała diagnozę: endometrioza

O tym, że cierpi na endometriozę dowiedziała się przypadkiem. 11 lat temu, kiedy zamieszkała w Berlinie, udała się na rutynową kontrolę do ginekologa. Wówczas lekarka powiedziała jej, co podejrzewa.

Moment zwrotny nastąpił 11 lat temu w Berlinie, dokąd przeprowadziłam się. Poszłam na rutynową kontrolę do ginekologa, a lekarka zdziwiła się, że proste badanie wywołuje u mnie ból. Wypisała skierowanie na badania i powiedziała krótko: - Podejrzewam endometriozę. To słowo nic mi jeszcze wtedy nie mówiło. (...) Laparoskopia, która miała być tylko badaniem, zamieniła się w operację. Lekarze potwierdzili podejrzenia i od razu wycięli tkankę w miejscach, w których było to możliwe. Miałam 24 lata, po dekadzie walki z chorobą dostałam wreszcie diagnozę. (...) Weszłam w intensywne leczenie i przez kilka lat cieszyłam się prawie normalnym życiem. Miałam szczęście, bo dobrze reagowałam na hormony - zdradziła w "Vogue".

Kiedy myślała, że opanowała sytuację, okazało się, że ból powrócił. Z miesiąca na miesiąc było tylko gorzej. Komasa, która była wówczas w trakcie pracy nad płytą, nie była w stanie skupić się na swoich obowiązkach.

Dwa dni leżałam w łóżku, wyjąc. To było uczucie, jakby ktoś rozkrajał cię żywcem, w krytycznym momencie straciłam przytomność. Nie wiem, jakbym przetrwała, gdyby nie Antek - mój partner, który rozumie i potrafi się mną zaopiekować. (...) W oczekiwaniu na drugą operację lekarze przepisali mi opioidy, ale zrezygnowałam z tej terapii, bo czułam się zbyt oderwana od rzeczywistości. Odkryłam za to olejki CBD, które mi służą, podobnie jak joga czy specjalna dieta - bez czerwonego mięsa, drobiu, nabiału, glutenu, wysokoprocentowego alkoholu - zdradziła.

Jak też zaznaczyła Mary Komasa, po drugiej operacji zaczęła mieć nadzieję na życie bez bólu i na to, że w przyszłości będzie w stanie zajść w ciążę .

Druga operacja przywróciła mi poczucie normalności, ale tym razem miałam 33 lata i pomysł, że mogłabym zostać mamą, przestał być abstrakcyjny. Musiałam przerobić sama ze sobą taką myśl: może nie będę miała szansy, jak inne kobiety, zajść w ciążę naturalnie. Najgorsza jest ta myśl, że czas goni. Taka perspektywa bardzo zmienia sposób funkcjonowania pary. Moje zmaganie się niepłodnością podważyło poczucie kobiecości, zabrało mi pewność, że "wszystko mogę, jeśli się postaram". Nie chciałam patrzeć na świat i swoje życie przez pryzmat straty i tego, czego mi nie wolno. Poszłam na psychoterapię - powiedziała.

Dlaczego mówi o swoich doświadczeniach z endometriozą? Przyznała, że to bardzo jej pomaga i czuje, że nie jest "w tej walce osamotniona".

Endometrioza - co to jest?

Jak podaje zdrowie.gazeta.pl, endometrioza prawdopodobnie występuje nawet u co dziesiątej kobiety w wieku rozrodczym. Wśród kobiet z bolesnym miesiączkowaniem częstość występowania endometriozy waha się do 40% do 60%, a kobiet skarżących się na ból w obrębie miednicy mniejszej częstość występowania endometriozy może sięgać 75%. Polega na tym, że komórki podobne do komórek błony śluzowej macicy (endometrium) pojawiają są poza nią, najczęściej w jajnikach, jamie otrzewnowej, w pochwie, sromie, a nawet narządach odległych, jak płuca, serce, jelita czy mięśnie rąk i nóg. Więcej o endometriozie przeczytacie TUTAJ.