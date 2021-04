Oscary 2021. Na gali nikt nie nosił maseczek. Wyjaśniamy, dlaczego

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w branży filmowej. W nocy z 25 na 26 kwietnia odbyła się 93. ceremonia wręczenia Oscarów. Tegoroczna gala była zorganizowana inaczej niż w poprzednich latach. Oczywiście to z powodu pandemii koronawirusa. By zadbać o bezpieczeństwo wszystkich zaproszonych, zmieniono kilka kwestii. Co ciekawe, na twarzach wielu gości nie było widać maseczek ochronnych. Dlaczego?

Oscary 2021. Goście pojawili się bez maseczek

Zgodnie z zapowiedziami tegoroczne wręczenie Oscarów wyglądało inaczej niż dotychczas. Przede wszystkim zostało zmienione miejsce wydarzenia - w tym roku goście odebrali nagrody na Union Station w Los Angeles, a w Dolby Theatre odbyła się część artystyczna. Została także ograniczona liczba osób. Zaskakujące jednak jest to, że tylko nieliczni pojawili się w maseczkach, ale i tak nie byli w nich przez cały czas trwania gali. Dlaczego?

Jeden z pracowników Akademii wyjaśnił podczas spotkania na Zoomie, że tegoroczne wręczenie Oscarów było traktowane nie jako gala, a jako produkcja telewizyjna/filmowa. W związku z tym, osoby pojawiające się przed kamerami nie musiały mieć masek. I choć nakaz noszenia maseczek nie obowiązywał przed kamerami, to w czasie przerw reklamowych goście musieli je założyć. Przypomniała też o tym aktorka, Regina King.

Pewnie zastanawiacie się: Jak oni to robią? Pomyślcie o tym jak o planie filmowym. Filmie o Oscarach z obsadą ponad 200 osób. Ludzie zostali zaszczepieni, poddali się testom, zostali przebadani i zdystansowani. Przestrzegamy wszelkich zasad bezpieczeństwa, które pozwolą nam wrócić do bezpiecznej pracy. Więc, jest jak na planie filmowym, kiedy kręcimy, mamy maski. Kiedy nie kręcimy, zakładamy maski. W porządku? Tak to robimy - powiedziała.

Bezpieczeństwo podczas tegorocznej gali było dla organizatorów niezwykle ważne. W związku z tym, przed rozpoczęciem wydarzenia goście otrzymali specjalne "plany podróży", które informowały, w jakich godzinach mogli wchodzić i wychodzić z budynku. Przed wejściem wszyscy uczestnicy mieli mierzoną temperaturę, a ponadto każdy z nich musiał wykonać co najmniej trzy testy na COVID-19 w dniach bezpośrednio poprzedzających ceremonię.

Oscary 2021 - wyniki

