Za nami 93. ceremonia rozdania Oscarów. Tegoroczna gala z pewnością na długo pozostanie w pamięci widzów i twórców światowego kina, a to za sprawą zmian wywołanych przez pandemię koronawirusa. Zmieniono miejsce uroczystości, a także znacznie ograniczono liczbę zaproszonych gości. Mimo wszystko na ściance mogliśmy podziwiać sporo gwiazd. Nie zabrakło również rodzimego akcentu, czyli Paula Raciego - aktora polskiego pochodzenia.

Oscary 2021. Kto został nagrodzony podczas 93. ceremonii? WYNIKI

Oscary 2021. Polak na zrobił furorę na czerwonym dywanie

Jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na czerwonym dywanie, był Paul Raci. 73-letni aktor był nominowany w kategorii aktor drugoplanowy za rolę głuchoniemego terapeuty w filmie "Sound of Metal". Na ściance zaprezentował się w czarnym, prążkowanym garniturze, do którego dobrał dużą biżuteryjną agrafkę zamiast krawata. Co ciekawe, na czarno pomalował sobie również paznokcie. Gołym okiem widać, że świetnie czuł się w takim wydaniu. Żartował z fotoreporterami i chętnie stroił zabawne miny.

Paul Raci Agencja Gazeta

Glenn Close może nie dostała statuetki, ale to jej "występ" podbija Twittera. "Dajcie jej za to Oscara"

Nie każdy może wiedzieć, że Paul Raci ma polskie korzenie. Jego rodzice są potomkami polskich, powojennych emigrantów, a jego prawdziwe nazwisko to Racibożyński. Aktor wychował się w Chicago, a w jego domu kultywowano polskie tradycje, o czym sam zainteresowany pochwalił się niegdyś w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Mam w stu procentach polskie korzenie i jestem z nich dumny. (...) Z jedzeniem i świętami wiąże się zresztą najwięcej moich polskich wspomnień. Na przykład jak na Wielkanoc szliśmy z koszykami do kościoła święcić pokarmy - mówił w wywiadzie.

