Glenn Close może nie dostała statuetki, ale to jej "występ" podbija Twittera. "Dajcie jej za to Oscara"

W nocy z 25 na 26 kwietnia odbyła się 93. ceremonia wręczenia Oscarów. Wśród osób, które miały szansę na zdobycie statuetki znalazła się Glenn Close, która była nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Choć to nie w jej ręce powędrowała statuetka, to humor jej nie opuszczał.

Oscary 2021. Glenn Close twerkuje

Tegoroczna gala wręczenia najważniejszych nagród filmowych wyglądała inaczej niż dotychczasowe. Przede wszystkim w tym roku goście odebrali nagrody na Union Station w Los Angeles, a w Dolby Theatre odbyła się część artystyczna. Została także ograniczona liczba osób na gali.

Podczas tegorocznych Oscarów zaproszeni goście zasiedli nie na wielkiej widowni, a w specjalnie wyznaczonych lożach. W jednej z nich pojawiła Glenn Close. I dała niezły popis. W trakcie wydarzenia zaprezentowała swój taniec i pokazała, jak twerkuje.

Niedługo przed zakończeniem gali aktor Lil Rel Howery wyszedł do publiczności i poprosił gwiazdy o odgadnięcie piosenek nominowanych do Oscara. Kiedy DJ Questlove zagrał kawałek "Da Butt" z filmu "Szkolne oszołomienie", Close miała rozpoznać utwór i zgadnąć, czy piosenka była nominowana. Aktorka stwierdziła, że piosenka została pominięta po czym wstała i zatańczyła do wspomnianego utworu. Swoim tańcem rozbawiła zgromadzonych gości, którzy dopingowali ją podczas jej tańca. Chyba nie trzeba dodawać, że nagranie już podbija Twittera.

Glenn Close właśnie zdobyła swój pierwszy Oscar za najlepszy krótkometrażowy film na żywo.

Muszę przyznać, że Glenn Close wymiata.

Glenn Close może nie wygrała Oscara, ale wydaje się osobą, która się tam najlepiej bawi.

Tańcząca Glenn zrobiła mi dzień - komentują internauci na Twitterze.

Dajcie jej za to Oscara!

Kto jeszcze był nominowany w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa? Poniżej nazwiska.

Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Olivia Colman - "Ojciec"

Amanda Seyfried - "Mank"

Yuh-Jung Youn - "Minari" - ZWYCIĘŻA

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Glenn Close miała szansę na zdobycie Oscara. Aktorka była nominowana już siedmiokrotnie. Kto wie, może w przyszłym roku?