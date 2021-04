Oscary 2021. Thomas Vinterberg płakał na scenie. W trakcie kręcenia filmu zginęła jego córka

Tegoroczne rozdanie Oscarów z pewnością przejdzie do historii. Ze względu na pandemię koronawirusa gala została przełożona o dwa miesiące, a to nie jedyne zmiany. Przede wszystkim ograniczono liczbę osób, które mogły uczestniczyć w ceremonii. Zmieniono także miejsce. Uroczystość odbyła się na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles, a w Dolby Theatre, w którym do tej pory miały miejsce Oscary, była pokazana jedynie część artystyczna. Podczas gali nie zabrakło emocji. Reżyser Thomas Vinterberg wzruszył się podczas przemowy.

Oscary 2021. Thomas Vinterberg wspomina zmarłą córkę i płacze na scenie

Najlepszym filmem międzynarodowym okazał się "Na rauszu" w reżyserii Thomasa Vinterberga. Duńczyk podczas przemowy wspomniał o swojej córce, która zginęła na krótko po rozpoczęciu pracy nad produkcją.

Nie spodziewałem się tej nagrody. Poza tym, że od zawsze się jej spodziewałem. Ćwiczyłem tę przemowę na dworcach, w kawiarniach i w innych miejscach. Chcieliśmy napisać film o celebracji życia. Cztery dni po tym, jak rozpoczęliśmy zdjęcia, zginęła moja córka. W wypadku samochodowym. Kierowca zagapił się w telefon... - rozpoczął.

Córka reżysera bardzo kibicowała produkcji. Co więcej, sama miała w niej wystąpić, o czym również wspomniał reżyser podczas poruszającego przemówienia.

Bardzo mi jej brakuje i bardzo ją kocham. Moja córka miała zagrać w tym filmie. Nakręciliśmy go dla niej. W hołdzie dla niej dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęć i jej śmiercią wysłała mi list. Była bardzo podekscytowana scenariuszem, który przeczytała. Uważała, że film będzie świetny. Miała w nim zagrać. Nakręciliśmy go dla niej. Ido to cud, który właśnie się wydarzył, a ty jesteś jego częścią. Może właśnie pociągasz za sznurki, nie wiem. Ale ta nagroda jest dla ciebie - zakończył.

