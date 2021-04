Daniel Kaluuya otrzymał statuetkę Oscara za swój występ w "Judas and the black Messiah" i wygłosił ze sceny mowę, która wprawiła w osłupienie pozostałych zgromadzonych. Osłupienie to jednak mało w porównaniu do tego, jakie miny miały jego siostra i matka.

Oscary 2021. Daniel Kaluuya załamał mową matkę i siostrę

Daniel Kaluuya chyba nie do końca spodziewał się, że otrzyma statuetkę, jednak na scenie, trzymając Oscara w dłoni, dał z siebie wszystko. Zaczęło się normalnie - od podziękowań, niedowierzania, odniesień do swojej roli w "Judas and the black Messiah".

Co to był za człowiek, co za człowiek! Mamy szczęście, że żyjemy w czasach, w których i on żył. Dziękujemy mu za jego światło. Żył na tej ziemi 21 lat i znalazł sposób, żeby nakarmić dzieciaki. Żeby je edukować. Dbać o nie, przeciwko wszystkiemu. Nauczył mnie, jak kochać samego siebie i tą miłością obdarzać innych, w każdej społeczności - mówił rozemocjonowany.

Aż nagle przeszedł do rzeczy:

To niewiarygodne. Moja mama i tata uprawiali seks, to niesamowite! Wiecie, co mówię? Jestem tu, rozumiecie? Tak się cieszę, że żyję, dzisiaj będę świętować! - mówił.

A kamery pokazały reakcję jego mamy i siostry. Siostra - załamała się i złapała za głowę, a mama... Mama chyba była w naprawdę niezłym szoku.

Co on pier... ("What the fuck is he talking about...") - spytała siedzącą obok córkę mama aktora, co szybko odczytali z ruchu warg internauci.

Chyba wielu rodziców podzieliłoby tę myśl, gdyby to ich dziecko odbierało jedną z najważniejszych nagród filmowych na świecie i ze sceny wspominało o uprawianiu seksu. Mina Damalie Namusoke mówi wszystko.