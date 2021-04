Oscary 2021. Carey Mulligan wygrywa na czerwonym dywanie. Oscar w kobiecym wydaniu!

Carey Mulligan, nominowana w tegorocznych Oscarach do statuetki za pierwszoplanową rolę w "Obiecującej. Młodej. Kobiecie.", na czerwony dywan zdecydowała się założyć suknię, która - nie ma wątpliwości - była najpiękniejsza.

REKLAMA

Oscary 2021. Kto został nagrodzony podczas 93. ceremonii? WYNIKI

Oscary 2021. Carey Mulligan w złotej sukni od Valentino

Wyszywana tysiącami cekinów złota suknia przeistoczyła drobną Carey Mulligan w kobiecą wersję statuetki Oscara - gdyby Oscar miał przybrać żeńską postać, to nie mamy wątpliwości, że wyglądałby właśnie tak jak Carey. Aktorka może dziękować domowi mody Valentino odpowiedzialnemu za ten projekt. Do dwuczęściowej sukni dobrała również złote, ale nierzucające się w oczy, kolczyki od Cartiera, włosy spięła we fryzurę w stylu "niech nie odwraca uwagi od sukni" i okazuje się, że właśnie tak wygląda przepis na sukces. Tej oscarowej nocy wszyscy mówią właściwie wyłącznie o tej kreacji, wszystkie inne bladną przy Carey.

Oscary 2021. Już jest! Pierwszy filmowy czerwony dywan w tym roku a na nim wystrojone gwiazdy

U boku aktorki znalazł się jej mąż, Marcus Mumford, ale i tak wszystkie oczy były zwrócone w jej stronę. Nagłówki zagranicznej prasy już mówią, że Carey wyglądała jak "współczesna księżniczka" i "złota bogini".

Złoty dominował w tym roku na czerwonym dywanie. Nie tylko Carey Mulligan się na niego zdecydowała - również Andra Day postawiła na ten kolor, Zendaya niewiele odbiegała w swojej żółtej sukni. Nie można też pominąć absurdalnie szalonych złotych crocsów, pojawiły się też złote spodnie, złote klapy marynarek, złote muszki. Całkiem na złoto ubrał się Leslie Odom Jr., nominowany w tym roku do statuetki za piosenkę oryginalną.