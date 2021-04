"Ślub od pierwszego wejrzenia" budzi coraz więcej emocji zarówno wśród widzów, jak i samych uczestników show. Do tej pory z największą krytyką mierzyła się Iga, która poślubiła w programie Karola. Widzowie są jednak coraz bardziej rozczarowani postawą Laury. Wyraźnie współczują Maćkowi, bo - jak twierdzą niektórzy – kobieta wcale nie jest nim zainteresowana.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie są zawiedzeni postawą Laury

Piąta edycja popularnego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie zwalnia tempa. Po ostatnim odcinku największe emocje wzbudziła relacja łącząca Laurę i Maćka. Mężczyzna musiał zdecydować, gdzie spędzi noc po powrocie z podróży poślubnej. Plan zmieniał się kilka razy, bo choć Laura zaproponowała, by został u niej, to Maciek wolał spać u brata. Ostatecznie zmienił jednak zdanie. Mimo to widzowie dostrzegli, że jego żona nie pała entuzjazmem, a nawet była rozczarowana.

Zachowanie kobiety nie podoba się widzom programu, którzy po raz kolejny dali upust emocjom w mediach społecznościowych.

Jakby cokolwiek do niego czuła, to byłaby wniebowzięta , że jednak zdecydował się zostać. A ona była wkurzona. Ten jej śmiech to chyba reakcja na stres, jak to będzie wyglądało w TV.

Myślę, że Laura chciała konkretnego, zdecydowanego faceta, a dostała Maćka, który jest trochę ciapowaty, ale na pewno ma dobre serce i intencje.

Trzymałam za tą parę kciuki, a po ostatnim odcinku wydaje mi się, że jednak do siebie nie pasują. Laura pokazała, że Maciek wkurza ją na każdym kroku. Oby chłopak się pozbierał, bo widać, że się zakochał – czytamy na fanpage’u programu na Facebooku.

Przypomnijmy, że w jednym z odcinków Maciek przyznał, że Laura faktycznie jest jego ideałem. Psycholog z programu, Piotr Mosak, zauważył natomiast, że uczestnik powinien wykazać się większą dojrzałością i asertywnością. Myślicie, że ta para ma szansę na miłość?