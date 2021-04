Choć trudno w to uwierzyć, Małgorzata Rozenek mogła cieszyć się dzisiaj dniem wolnym od pracy. Gwiazda nie jechała na plan zdjęciowy, nie nagrywała żadnego nowego programu, nie zajmowała się kolejnym "sikret" projektem, a wybrała się z mężem i dziećmi na spacer do Łazienek Królewskich. Zrobiła wszystko, by nie rzucać się w oczy i postawiła na bardzo zwyczajną stylizację. Niestety, zwyczajna nie znaczy tania. Niewiele osób byłoby stać na tę torbę. A szkoda, jest piękna.

Małgorzata Rozenek z rodziną na spacerze. Miała na sobie kilkanaście tys. zł. Było warto! Ta torba z frędzlami nie wyjdzie z mody

Małgorzata Rozenek pochwaliła się na Instagramie, że sobotnie, wczesne popołudnie spędziła ze swoimi ukochanymi mężczyznami w parku. Dzielnie relacjonowała internautom, jak pięknie wiosna budzi się do życia w Łazienkach Królewskich. Przy okazji pozowała do zdjęć. Stanisław się postarał, dumna mama wrzuciła kilka jego ujęć na instagramową tablicę. My jednak patrzymy na stylizację "Perfekcyjnej", która do tanich nie należy. O złotych butach od Dolce&Gabbana pisaliśmy jakiś czas temu, teraz uwagę kradnie beżowa, zamszowa torba Chloe z frędzlami. Takie cacko to koszt rzędu kilku tysięcy złotych.

Stylizacją Małgorzaty zainteresowały się także internautki. Panie pytały o konkretne rzeczy. Niektóre pochwaliły także Radosława Majdana.

Pani Małgosiu, co to za śliczna torebka?

Biały dres petarda. Ślicznie wyglądacie!

Pan Radosław jaki elegancki! Perfekcyjny męski casual.

W skali od 1 do 10 na ile punktów ocenilibyście "look" Małgorzaty? My dajemy mocną 8!