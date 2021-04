Małgorzata Rozenek stara się unikać Dody jak diabeł święconej wody. Celebrytka nie komentuje zachowań swojej poprzedniczki i chyba (?) nie interesuje się jej życiem. Nieco inne podejście do sprawy ma Rabczewska, która nie udaje, że jej następczyni nie istnieje. W sobotę zakomunikowała fanom, że sprzedaje tęczową spódnicę oraz top, w którym pozowała też kiedyś aktualna żona Radosława Majdana. Znajdą się chętni, by wyglądać jak jedna lub druga?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda rozstała się z Emilem? Nagrała z nim wideo i tłumaczy

Doda sprzedaje "kultowy komplet" i zaczepia Rozenek. "Ja i Małgorzata możemy stwierdzić, że jest twarzowy"

Gwiazdy nie lubią wyglądać tak samo. Często zdarza się jednak, że panie zakładają te same ubrania, a później są porównywane przez media oraz internautów. Wystarczy przypomnieć sobie aferę z Julią Wieniawą i Joanną Opozdą w rolach głównych. Aktorki zaczęły sobie publicznie dogryzać po tym, kiedy druga z pań pojawiła się na ściance u boku Antka Królikowskiego w podobnym zestawie, jaki miała na sobie wcześniej ta pierwsza. Podobna sytuacja spotkała Dodę i Małgorzatę Rozenek. Mowa o tęczowym komplecie, w którym gwiazdy pozowały na Instagramie. Rabczewska postanowiła się go pozbyć i reklamując go na InstaStories, dodała:

Ja i Małgorzata możemy stwierdzić, że jest naprawdę bardzo twarzowy.

Doda i Rozenek z mężami Instagram.com/ m_rozenek, dodaqueen

Komplet nadal jest jednak jeszcze własnością Dody, ponieważ wyprzedaż jej szafy startuje w niedzielę o godzinie 15:00. Myślicie, że po takiej reklamie znajdzie się na niego więcej chętnych? Może Małgorzata też postanowi pozbyć się swojego?

Do Małgorzaty Rozenek wpadł brat. Misha skradł serca internautek. "Brad Pitt jak żywy"