Program "Dance Dance Dance" budzi sporo emocji zarówno wśród widzów, jak i samych uczestników. Szczególnie, że nie mogą liczyć na łaskawe oceny jury, które w tej edycji wydaje się bardzo surowe. Z krytyką wiele razy musiała zmierzyć się między innymi Roksana Węgiel. Artystka znana z "The Voice Kids” obawia się, że sobotni odcinek może być jej ostatnim.

„Dance Dance Dance”. Roksana Węgiel obawia się, że odpadnie z programu po solówce

W piątym odcinku "Dance Dance Dance" nie zabraknie emocji. Jak już informowaliśmy, uczestnikom powoli zaczyna brakować wiary we własne możliwości. Dotyczy to także Roksany Węgiel, która zatańczy solo do dwóch przebojów Britney Spears "Baby One More Time" oraz "Toxic".

Ten odcinek będzie dla mnie sprawdzianem osobowości. To jest coś nowego, coś innego, w czym naprawdę nigdy nie miałam okazji się sprawdzić. Niektóre ruchy są dla mnie trochę krępujące - wyznała Roxie.

Jak się okazuje, przygotowania do solówek szły artystce bardzo opornie, co zauważył choreograf Tomasz Prządka.

Z Roksaną jest trochę tak, jak wiatr powieje - raz lepiej, raz gorzej. W dalszym ciągu myślimy o krokach, o kolejności. Nie jesteśmy w stanie skupić się na jakości. Pomimo tego, że w poprzednim odcinku w duecie udało się nam zrobić krok do przodu i wyjść trochę bardziej do ludzi, otworzyć się, teraz robimy krok w tył - stwierdził Prządka.

Roksana zaczęła poważnie obawiać się, że występ solowy zdecyduje o dalszym udziale w show pary, którą tworzy z Oliwią Górniak.

Generalnie czasu jest mało i boję się, że nie zdążę zrobić wszystkiego, tak jakbym chciała. Myślę, że ta solówka może zadecydować o naszym pobycie w programie.

W najbliższym odcinku z programem pożegna się jedna para. Czy będzie to Roksana i Oliwia? O tym przekonamy się w sobotę wieczorem.