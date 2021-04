Blanka Lipińska nie ma powodów do radości. Jej film otrzymał w sobotę Złotą Malinę za najgorszy scenariusz. Nagroda z Hollywood nikogo jednak nie zaskoczyła. Wszyscy mogli więc spodziewać się, że podobnie będzie wyglądało rozstrzygnięcie Węży 2021. Tutaj celebrytka musiała jednak ustąpić nieco miejsca Patrykowi Vedze.

Węże 2021 przyznane. "365 dni" Blanki Lipińskiej najgorszym filmem. Patryk Vega to najgorszy reżyser

W sobotę rano Blanka Lipińska robiła dobrą minę do złej gry i cieszyła się, że scenariusz do jej filmu został przez światowej sławy krytyków zmieszany z błotem. Nie musiała długo czekać, by podobny werdykt wydali polscy znawcy. "365 dni" zdobyło Węże w następujących kategoriach: Najgorszy Film, Najgorszy Scenariusz, Najgorszy Duet na planie.

"365 dni" otrzymało Złotą Malinę za najgorszy scenariusz. Blanka Lipińska reaguje

Produkcji Blanki dorównało dzieło Patryka Vegi, który został uznany najgorszym reżyserem. Oto wszystkie kategorie i wszyscy nagrodzeni.

WIELKI WĄŻ - "365 dni"

Najgorszy Reżyser - Patryk Vega

Najgorszy Scenariusz - "365 dni"

Najgorsza Rola Męska - Michał Koterski – "Swingersi"

Najgorsza Rola Żeńska - Katarzyna Warnke – "Pętla"

Najgorszy Duet na planie - Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone

Występ Poniżej Talentu - Maciej Stuhr - "Bad Boy"

Żenująca Scena - "Wygrzmocę was wszystkich" (Michał Koterski) - "Swingersi"

Efekty Specjalnej Troski - poród - "Pętla"

Najgorszy Teledysk Okołofilmowy - Książę Kapota x Avi LeLeLe – "Asymetria"

Najgorszy Plakat - "Zenek"

Najgorszy Przekład Tytułu Zagranicznego - "Tyler Rake: Ocalenie" - "Extraction"

