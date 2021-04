"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani rozczarowani Igą. Jej słowa mogły zaboleć męża. "To wszystko kiedy on obok niej siedział..."

Bajki zwykle kończą się ślubem głównych bohaterów, ci ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspólną przygodę zaczynają od złożenia ślubnej przysięgi. Widzowie show nie byli zadowoleni z doboru par, ale o dziwo, ta, na którą stawiali najmniej, ma się całkiem dobrze. Iza i Kamil trzymają się za ręce i wiele wskazuje na to, że po zakończeniu eksperymentu zostali razem. Podobno obecnie wyjechali na wspólny urlop! Ale nie wyprzedzajmy biegu zdarzeń. W ostatnim odcinku show internautom podpadła Iga. Znowu.

Między Igą a Karolem układa się różnie. Ostatnio dziewczyna obraziła się za dość niewinny żart męża. Parę odwiedziła psycholożka z programu, Magdalena Chorzewska. Próbowała pomóc im przełamać bariery i jak najlepiej się dogadać.

To wszystko wygląda tak, jakby oni byli długo małżeństwem. Ale to jest zbyt uładzone, wyidealizowane. Myślę, że tam wcześnie czy później wypadnie jakiś trup z szafy - podsumowała.

Tymczasem widzowie mają dość zachowania Igi. Zarzucają jej, że jest opryskliwa, nie ma do siebie dystansu, a Karol dostaje burę za wszystko.

Ja jestem po 10. odcinku. Iga twierdzi, że mąż nie jest radosny, tylko poważny. On jest po prostu zgaszony i boi się odezwać, bo Iga zaraz go atakuje, masakra. Strasznie mało wyluzowana dziewczyna, spina się o wszystko. Ciężko jej będzie ułożyć sobie życie - podsumowała jedna z internautek.

Iga to taka pchła szachrajka. Dziewczyna, która wcześniej miała chyba mega trudnych partnerów. Wydaje mi się, że stąd wynika jej zachowanie. Trafiła na normalnego i nie potrafi się odnaleźć dziewczyna!

Iga w rozmowie przyznała, że na ulicy nie obejrzałaby się za Karolem, co miało oznaczać, że nie przypadł on jej do gustu. To te słowa fani uznali za wyjątkowo nie na miejscu - mężczyzna siedział obok i mogło zrobić mu się przykro.

Idealna i piękna Iga bardzo mnie irytuje. Karol nie jest typem faceta, na którego by spojrzała na ulicy. I to wszystko, kiedy on obok niej siedział...

Mówiła, że na ulicy by się za nim nie obejrzała, a na ślubie była zachwycona. Myślałam, że jest inna.

A Wy kibicujecie tej parze?