Joanna Przetakiewicz skończy w grudniu 54 lata. Gwiazda zachwyca sylwetką, urodą, stylem i jako otwarta na problemy innych kobieta inspiruje Polki. W ostatnim czasie zatęskniła za słonecznymi wakacjami za granicą i wrzuciła do sieci archiwalne nagranie. Biega po plaży i prezentuje wysportowaną sylwetkę w stroju kąpielowym. Aż trudno uwierzyć, że dziennie zjada aż... dwa tysiące kalorii.

Joanna Przetakiewicz hasa po plaży w stroju kąpielowym. Wygląda zjawiskowo. "Ile zjadasz dziennie kalorii"? Całkiem sporo

Joanna Przetakiewicz nigdy nie ukrywała, że lubi zdrowo się odżywiać i uprawiać różne sporty. Najczęściej ćwiczy w domu lub na siłowni pod okiem specjalisty. Efekty widać gołym okiem, patrząc chociażby na jej najnowszy instagramowy post.

Nie mogę doczekać się wakacji - napisała pod postem.

Joannę zalała lawina komplementów. Fanki pisały, że zazdroszczą jej sylwetki i nie mogły wyjść z podziwu. Wśród zachwyconych znalazły się Anna Lewandowska i Sara Boruc.

Asiu, ogień! - napisała żona Roberta Lewandowskiego.

Piękna! - dodała żona Artura Boruca.

Jedna z internautek pokusiła się z kolei o zadanie gwieździe osobistego pytania.

Piękna figura, pozazdrościć! Ile zjadasz dziennie kalorii?

Na odpowiedź trzeba było poczekać 21 godzin, ale wiemy już, że Przetakiewicz spożywa mniej więcej dwa tysiące kalorii dziennie. To całkiem sporo, patrząc na sylwetkę gwiazdy. Specjaliści podają jednak, że dorosłe kobiety powinny jeść dziennie od 1600 do 2400 kalorii, więc jak widać, Joanna wie, co jest dla niej najlepsze.

