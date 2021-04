Książę Harry wziął udział w projekcie organizacji non-profit African Parks z okazji Światowego Dnia Ziemi. Był lektorem w wideo na temat istoty dbania o środowisko, a w oświadczeniu dotyczącym nagrania nawiązał do swojego dziadka, księcia Filipa.

Książę Harry wspomina księcia Filipa

Książę Harry angażuje się w sprawy dotyczące ochrony środowiska. Tym razem włączył się w kampanie organizacji African Parks, z którą jest związany od 2017 roku. Na potrzeby najnowszej kampanii promocyjnej uzupełnił nagranie swoim głosem. Możecie go usłyszeć tutaj.

W oświadczeniu dołączonym do filmu książę Harry jedynie potwierdził zaangażowanie w ochronę różnorodności biologicznej na całym świecie. Przy okazji oddał hołd zmarłemu dwa tygodnie temu dziadkowi. Zaznaczył, że książę Filip był zagorzałym obrońcą przyrody i jako jego wnuk cieszy się, że teraz on może przyczyniać się do ochrony środowiska i zamierza to kontynuować "dumny i pełen energii".

W obchodzonym dziś Światowym Dniu Ziemi myślę o pokoleniach obrońców przyrody, w tym o moim zmarłym dziadku i czuję się dumny i pełen energii, by kontynuować udział w tym dziedzictwie. (...) Dołączam do niesamowitego zespołu i społeczności African Parks na całym świecie, by wspólnie angażować się na rzecz naszego środowiska i wspólnego dobrobytu - czytamy w komunikacie.

Warto zaznaczyć, że organizacja Africa Parks zajmuje się zarządzaniem 19 parkami w 11 różnych krajach. To w sumie aż 15 hektarów, co oznacza, że jest największym obszarem chronionym przez jedną organizację pozarządową.

