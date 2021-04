Historia Łukasza i Katii nie należy do szczęśliwych. Wojciechowski wyznał dziewczynie, że tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Para ma razem dziecko. Łukasz niestety nie zdał egzaminu również na przykładnego ojca. Nie dość, że nie zajmuje się córką, to już zdążył wdać się w romans ze starszą kobietą, z którą będzie mieć kolejne dziecko!

"M jak Miłość", odcinek 1589. Czy wiadomość o ciąży Patrycji dotrze do Łukasza?

Niestety, jeśli Łukasz myślał, że może sobie romansować bez konsekwencji, ta informacja może go nieźle zaskoczyć. Patrycja Agrasińska, przyjaźniąca się z matką Wojciechowskiego, źle się poczuje i szybko skojarzy ze sobą fakty. Starsza kochanka Łukasza w tajemnicy przed wszystkimi wykona test ciążowy. Przerażona Patrycja będzie musiała zmierzyć się z pozytywnym wynikiem. Czy teraz romans wyjdzie na jaw? Czy Agrasińska będzie próbować wmówić mężowi, że to jego dziecko?

Łukasz wiecznie unika zobowiązań. Tym razem będzie inaczej?

Wojciechowski zerwał z Katią i nie utrzymuje z nią praktycznie żadnych kontaktów. Nie interesuje go również to, co się dzieje u małej Natalii, którą mama wychowuje razem z nowym partnerem Igorem. Kobieta wyjechała razem z dzieckiem do Gruzji. W międzyczasie Łukasz zdążył wdać się w romans z dużo starszą przyjaciółką mamy, Patrycją. Choć twierdzi, że ją kocha, sytuacja może się diametralnie zmienić, gdy dowie się, że kobieta jest z nim w ciąży. Nic dziwnego, że Agrasińska będzie przerażona całą sytuacją. Na jaki krok zdecyduje się Patrycja? Czy jeśli powie Łukaszowi prawdę, ten stanie na wysokości zadania czy ucieknie od odpowiedzialności?