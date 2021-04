Alexandra Pfeifer to niemiecka aktorka, która właśnie zadebiutowała na szklanym ekranie. Jest gwiazdą tanecznej produkcji "Into the Beat”, której premiera odbyła się 16 kwietnia na platformie Netflix. Rolą Katyi podbiła serca widzów, dla których sprawdziliśmy, kim jest aktorka.

"Into the beat”. Kim jest Alexandra Pfeifer?

Alexandra Pfeifer urodziła się w 1999 roku w Stuttgarcie. Od najmłodszych lat uwielbiała tańczyć i śpiewać, przez co bardzo szybko związała się ze sceną. Choć ma tylko 162 cm wzrostu przez pewien czas pracowała też w modelingu, czego efekty można zobaczyć na jej Instagramie. Film "Into the beat" jest natomiast jej pierwszą przygodą z profesjonalnym aktorstwem.

Jako mała dziewczyna Pfeifer inspirowała się musicalami. Ogromny wpływ na rozwój jej kariery miała sztuka "Mamma Mia”, którą oglądała na scenie w wieku sześciu lat. Od tamtej chwili wiedziała, że jej życie będzie związane ze sztuką.

Musical jest dla mnie szansą do poradzenia sobie z codziennym stresem, otwiera kreatywność, której nie mogę znaleźć nigdzie indziej. Nigdy nie byłabym w stanie wybrać między śpiewem, tańcem a muzyką. Kombinacja tych trzech aspektów rozrywki jest definicją czystego szczęścia - czytamy na oficjalnej stronie internetowej artystki.

Alexandra Pfeifer ma wiele talentów. Gra na fortepianie, skrzypcach i ukulele. Poza tym trenowała różne style taneczne, m.in. balet i hip-hop.

W filmie "Into the beat” występuje u boku Yalany’a Marschnera. W sieci szybko zaczęły krążyć plotki, że filmową parę połączyło także uczucie w życiu prywatnym. Żadne z artystów nigdy jednak tego nie potwierdziło, dlatego oficjalnie Alexandra cały czas jest singielką.