Janusz Chabior trafił do szpitala. Jest już po zabiegu. Co się stało? "Wracam do gry"

Janusz Chabior opublikował na Instagramie zdjęcie ze szpitala, na którym leży uśmiechnięty na łóżku i pozuje z lekarzem. Niektórzy fani wzięli to za plan filmowy, jednak okazuje się, że aktor rzeczywiście trafił do szpitala.

Janusz Chabior w szpitalu. Żona zakłada mu skarpety

Aktor nie podzielił się z fanami tym, co mu dolegało. Dodał jednak opis.

Panie doktorze Maćku dziękuję. Dziękuję całej ekipie @arsmedis. To, co się zepsuło, naprawione. Wracam do gry – napisał na Instagramie.

Jedna z fanek zapytała:

Kto śmiał pana aktora popsuć?

Stryj już go szuka - odpowiedział żartobliwie aktor.

Na pytanie, co się u niego „popsuło”, odpowiedział jedynie: „drobnostka”. We wrocławskiej klinice był pod opieką chirurga specjalizującego się głównie w usuwaniu żylaków. Aktor dodał także nagranie, na którym widać, jak żona zakłada mu skarpety.

Najlepsza żona ever. Przytuli, skarpety nałoży – powiedział w Insta stories.

Fani życzą aktorowi szybkiego powrotu do zdrowia. My również przyłączamy się do życzeń.

Janusz Chabior opublikował nagranie, na którym widać, jak żona zakłada mu skarpety fot. instagram.com/januszchabior

Janusz Chabior i jego żona Agata Wątróbska występują aktualnie w programie „Power Couple”, gdzie możemy śledzić ich w przedziwnych konkurencjach. W programie aktor z żoną oraz sześć innych par zamieszkali w jednej willi, gdzie ich miłość została „wystawiona na próbę”. W każdym odcinku pary otrzymują różne wyzwania. Przetrwają tylko ci, którzy wierzą w swój związek i wykażą się najlepszą współpracą. Gwiazdy przechodzą przez zadania dla mężczyzn, kobiet i dla par. Partnerzy obstawiają pieniądze na siebie nawzajem. Później wspólnie eliminują tych, którym poszło najgorzej. Program można oglądać w każdą sobotę o 20:00 na antenie TVN.