Takie zdjęcia to rzadkość! Do tej pory Meghan Markle doskonale kryła się przed paparazzi i od miesięcy nie wyciekły żadne jej zdjęcia do prasy. Tym razem dała się przyłapać fotoreporterom, gdy niosła Archiego na rękach.

REKLAMA

Rodzina królewska wciąż nie darzy Meghan Markle i Harry'ego zaufaniem

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Przeczytaj także: Meghan Markle wsparła Elżbietę II. Rozmawiała z nią przed pogrzebem księcia Filipa. Królowa mogła też usłyszeć Archiego

Ciężarna Meghan Markle na zdjęciach paparazzi

Fotografie żony księcia Harry'ego opublikował portal Page Six. Widzimy na nich Meghan Markle w bardzo już zaawansowanej ciąży. Widać, że poród zbliża się wielkimi krokami. Była księżna na zdjęciu ma zakrytą twarz czarną maseczką, płaszcz, czarny t-shirt i dżinsy. Na rękach niesie Archiego, który już bardzo wyrósł! W końcu 6 maja chłopiec będzie obchodził swoje drugie urodziny. Widać, że dorastając, coraz bardziej upodabnia się do swojego taty.

Trudno powiedzieć, dokąd Meghan szła z Archiem, ale chłopiec miał na ramionach całkiem sporych rozmiarów plecak. Jego mama również powiesiła na ręce drugi, już nieco mniejszy, plecaczek. Być może Meghan niosła syna do przedszkola?

Warto przypomnieć, że to pierwsze zdjęcie Meghan Markle od czasu wywiadu u Oprah. Żona Harry'ego nie pojawiła się na pogrzebie księcia Filipa, ponieważ lekarz zakazał jej latać samolotem w tak zaawansowanej ciąży. To była oficjalna wersja. W mediach pojawią się jednak spekulacje, że Meghan Markle nie chciała spotykać się z rodziną królewską. Inni natomiast sądzą, że nie chciała zwracać na siebie uwagi podczas tak ważnej dla rodziny uroczystości.