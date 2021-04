Pomimo zjednoczenia rodziny królewskiej podczas ceremonii pogrzebowej księcia Filipa, "royalsi" wciąż mają podchodzić z niemałą rezerwą do księcia Harry'ego oraz Meghan Markle. Wywiad z Oprah Winfrey wyrządził szkody, których naprawienie może zająć sporo czasu.

Harry odbył dwie prywatne rozmowy z królową. Przełamali lody? "To był rodzinny czas"

Rodzina królewska wciąż nie darzy Meghan i Harry'ego zaufaniem

Komentatorzy rodziny królewskiej liczyli, że ceremonia pogrzebowa księcia Filipa będzie okazją do odbudowania więzi między ich członkami. Choć reporterzy uchwycili na zdjęciach moment, podczas którego bracia, Harry i William, wspólnie maszerują, a nawet ze sobą rozmawiają, to do pełnego pojednania rodziny ma być jeszcze daleka droga. Jak twierdzi informator tabloidu "Daily Mail", wywiad z Oprah Winfrey wyrządził ogromne szkody, których zreperowanie może trwać bardzo długo:

Nie ma wątpliwości, jak ogromne szkody wywołał wywiad z Oprah Winfrey. O ile sam fakt, że Harry i Meghan odsunęli się od rodziny królewskiej był smutny, tak rozmowa z Oprah była niegodna na wszelkie możliwe sposoby.

Informator "Daily Mail" twierdzi, że niegodne ze strony Meghan i Harry'ego były również pomówienia na wszystkich współpracowników, którzy przez lata starali się wykonywać swoje obowiązki w najlepszy znany im sposób:

Nie tylko przez to, co mówili o swojej rodzinie, ale także dlatego, że zaatakowali każdą osobę, która dla nich pracowała i starała się wspierać. Rodzina królewska ma o to żal. To wszystko wyrządziło duże szkody.

Myślicie, że Harry'emu uda się odbudować zaufanie u członków reszty rodziny królewskiej? A może wcale tak naprawdę do tego nie dążą?