Ilona i Adrian poznali się w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od samego początku byli faworytami widzów, którzy trzymali kciuki za rozwój ich relacji. Wszystko wskazywało na to, że para jest ze sobą szczęśliwa, tym bardziej, że Ilona przeprowadziła się dla ukochanego do innego miasta i rozpoczęła tam nowy biznes. Zapewne wielu obserwatorów zdziwił fakt, że para tak nagle się rozstała. Oficjalnie oświadczenie opublikował na swoim Instagramie Adrian. Teraz Ilona postanowiła odnieść się do tej sytuacji.

Adrian w swoim wpisie podziękował Ilonie za wspólnie spędzony czas. Sama uczestniczka programu nie zdecydowała się na taki krok. Poinformowała tylko, że wraca do swojego rodzinnego miasta. Ilona najprawdopodobniej wyprowadzi się od byłego partnera już na dniach, bowiem już zaczęła świętować nowy etap w życiu.

Ilona razem z przyjaciółkami postanowiła uczcić rozpoczęcie działalności w Wałbrzychu. Kobieta nie zamierza rezygnować ze swojej pasji i również tam chce prowadzić stadninę koni. Została nagrana w momencie otwierania butelki z napojem wyskokowym, po czym podpisała je dwuznacznym zdaniem.

Za nowy etap w moim życiu - czytamy na jej InstaStories.

To z pewnością odnosiło się nie tylko do jej biznesu, ale również zakończenia związku z Adrianem. Uczestnika "Rolnik szuka żony" pochwaliła się także kadrami, na których można dostrzec jej ukochane zwierzęta.

Ilona z 'Rolnik szuka żony' instagram/imielinka

Mamy nadzieję, że ten nowy etap przyniesie Ilonie dużo radości i szczęścia.

