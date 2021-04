17 kwietnia miało miejsce ostatnie pożegnanie księcia Filipa. W pogrzebie wzięło udział jedynie 30 najbliższych osób, a dokładna lista została opublikowana kilka dni przed tym smutnym dniem. Znalazła się na niej Lady Ludwika, która miała bliską relację ze zmarłym. Kim jest ta 17-letnia dziewczyna? Odziedziczyła wyjątkowy spadek po księciu Filipie.

Lady Ludwika urodziła się 8 listopada 2003 roku i jest córką księcia Edwarda, hrabiego Wesseksu i jego żony Zofii, hrabiny Wesseksu. Jest ukochaną wnuczką królowej i nieżyjącego już księcia Filipa. Zajmuje 14. miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu.

Księżna Ludwika AP

Ludwika pojawiła się na pogrzebie dziadka. W hołdzie dla niego przypięła tego dnia broszkę jeździecką z głową konia i zwiniętym batem. Książę Filip uwielbiał jazdę konną i to właśnie ta pasja sprawiła, że byli sobie naprawdę bliscy.

Księżna Ludwika AP

17-latka od lat jeździ konno i doskonale radzi sobie w tym sporcie. Książę Filip był z niej bardzo dumny i nieraz podziwiał wnuczkę w trakcie jeździeckich konkursów. To właśnie dlatego postanowił pozostawić Lady Ludwice coś naprawdę wyjątkowego. Nastolatka stanie się właścicielką powozu, który mogliśmy widzieć na pogrzebie Filipa. Oprócz kurtki czy rękawiczek znalazło się na nim również tajemnicze pudełko z czerwonym wieczkiem. Teraz już wiemy, co się w nim kryło. To jednak nie wszystko. Ludwika zaopiekuje się dwoma kucykami rasy Fell - Balmoral Nevis i Notlaw Storm. Trzeba przyznać, że to piękny gest ze strony księcia Filipa.