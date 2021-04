Meghan Markle ze względu na zaawansowaną ciążę nie przyleciała na pogrzeb księcia Filipa i została w swojej posiadłości w Kalifornii. W uroczystości wziął jednak udział książę Harry. Szybko jednak postanowił wrócić do swojej rodziny, która została w Stanach Zjednoczonych i nie został na 95. urodzinach babci, które przypadały 21 kwietnia. Miał za to dla niej prezent.

Jaki prezent urodzinowy dostała królowa Elżbieta II?

Media podejrzewały, że ze względu na długą rozmowę i rzekomą poprawę stosunków ze starszym bratem oraz ojcem, książę Harry zdecyduje się zostać w Wielkiej Brytanii aż do urodzin babci. Tak się jednak nie stało. Informatorzy z otoczenia rodziny królewskiej donieśli magazynowi "Hello!", że jego podróż do USA była spokojna i bezpieczna. Okazuje się, że mimo wczesnego wyjazdu, książę zadbał o babcię i wraz z Meghan Markle i synem Archiem przesłał królowej życzenia. "Hello!" potwierdza również, że para książęca przygotowała dla solenizantki prezent, którego zawartość na chwilę obecną nie jest jeszcze powszechnie znana. Obecnie wie o niej tylko królowa Elżbieta II.

