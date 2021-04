Królowa Elżbieta II skończyła 95 lat. Mimo że to były jej pierwsze samotne urodziny bez księcia Filipa, to wyraziła zgodę, by księżna Kate i książę William już wrócili do pracy. Dzień jej urodzin spędzili więc w towarzystwie kadetów RAF, czyli Royal Air Force, sił lotniczych Wielkiej Brytanii.

Księżna Kate i książę William wrócili do pracy. Odwiedzili RAF

Księżna Kate i książę William pojawili się publicznie po raz pierwszy od czasu pogrzebu księcia Filipa. Podczas wizyty księżna Kate miała okazję spróbować swoich sił na symulatorze lotu, a także wraz z księciem Williamem miała okazję zobaczyć, jak eskadra oddaje hołd księciu Filipowi, który przez 63 lata pełnił funkcję honorowego dowódcy sił powietrznych Korpusu Szkolenia Lotniczego.

W 2015 roku książę Filip przekazał patronat wojskowy księżnej Kate, która wtedy została honorowym dowódcą lotnictwa.

Mimo smutnych okoliczności i przeżywania żałoby książęcej parze dopisywały dobre humory. Księżna Kate i książę William rozmawiali z kadetami, najwyraźniej również żartowali, bo na zdjęciach uchwycono ich rozbawienie.

Para była bardzo elegancka. Książę William zaprezentował się w ciemnym garniturze, a księżna Kate miała na sobie czarną krótką marynarkę Dolce&Gabbana ze złotymi dwurzędowymi guzikami oraz plisowaną spódnicę do kolan. Na spotkaniu para była bez maseczek, jedynie w symulatorze lotu księżna Kate już pozowała z zakrytą twarzą.

