Książę Harry przyleciał z Kalifornii do Wielkiej Brytanii kilka dni przed pogrzebem księcia Filipa. Mimo że spędził w ojczystym kraju prawie tydzień, nie udało mu się przeprowadzić dłuższej rozmowy z ojcem, księciem Karolem.

REKLAMA

Harry i William rozmawiali po pogrzebie dziadka. Spotkanie trwało dwie godziny

Dlaczego książę Harry nie porozmawiał z księciem Karolem?

W sobotę odbył się pogrzeb księcia Filipa. Książę Harry wsiadł w samolot 11 kwietnia, a po przylocie z Los Angeles zatrzymał się w Frogmore Cottage, gdzie na co dzień mieszkają księżniczka Eugenia i jej mąż Jack Brooksbank. Właśnie tam spotkał się z bratem, ojcem i szwagierką. Spekuluje się, że przez dwie godziny dyskutowali na temat kilku ostatnich, niezbyt przyjemnych sytuacji. Chodzi do m.in. o wywiad u Oprah Winfrey, podczas którego Harry i Meghan dosyć krytycznie odnosili się do poszczególnych członków rodziny i sytuacji w pałacu. To właśnie wtedy padły oskarżenia w stronę księcia Karola, który miał nie odbierać telefonów do Harry'ego i ignorować wszelkie próby nawiązania kontaktu.

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Zobacz też: Książę Harry spotkał się z ojcem i bratem. Była z nimi księżna Kate. "Obecna sytuacja jest dla niej denerwująca"

Podobno udało się nieco załagodzić atmosferę, jednak trudno mówić tutaj o pojednaniu. Książę Harry liczył, że jeszcze raz uda mu się porozmawiać z ojcem w cztery oczy. Niestety, nie było to możliwe - książę Karol po pogrzebie Filipa udał się do swojej walijskiej posiadłości w Llwynywermod w hrabstwie Carmarthenshire, bo podobno nie najlepiej radzi sobie ze śmiercią ojca.

Harry i William przed pogrzebem złamali obowiązujący zakaz. Pomysłodawcą był William

Jak informuje "The Times", oznacza to, że Harry nie spotkał się z ojcem przed swoim wyjazdem do Kalifornii, bo walizki spakował już 20 kwietnia, dzień przed urodzinami królowej. Nie ukrywał, że chciał wrócić już do ciężarnej Meghan Markle, ale zdawał sobie też sprawę, że nie za szybko nadarzy się kolejna okazja do odwiedzin ojca. Cóż - najwyraźniej dalszy ciąg rozwiązywania rodzinnych problemów musi poczekać.