Oscary 2021. Kto został nagrodzony podczas 93. ceremonii? WYNIKI

W marcu ogłoszono nominacje do Oscarów 2021. Właśnie poznajemy laureatów we wszystkich kategoriach. Tegoroczna gala, zgodnie z zapowiedziami, wygląda inaczej niż dotychczas - przede wszystkim ograniczona została liczba osób i nastąpiła zmiana miejsca rozdania. Tym razem goście odebrali nagrody na Union Station w Los Angeles, a w Dolby Theatre odbywa się część artystyczna. Przechodząc jednak do sedna - kto w tym roku zwyciężył?

Oscary 2021 - wyniki

Bukmacherzy kilka tygodni przez rozdaniem Oscarów 2021 wskazali swoje typy. Największe szanse na wygraną mieli "Nomadland", "Proces siódemki z Chicago", "Minari" i "Obiecująca. Młoda. Kobieta". Faworytem do otrzymania statuetki w kategorii "najlepszy aktor pierwszoplanowy" był zmarły w ubiegłym roku Chadwick Boseman. Wytypowane przez bukmacherów aktorki z największą szansą na nagrodę to Carey Mulligan, Frances McDormand oraz Andra Day. Udało im się trafić? Zobaczmy!

FILM

"Ojciec"

"Judas and the black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

REŻYSER

Thomas Vinterberg - "Na rauszu"

David FIncher - "Mank"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Chloe Zhao - "Nomadland" - ZWYCIĘŻA

Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta."

AKTORKA

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

AKTOR

Riz Ahmen

Chadwick Boseman

Anthony Hopkins

Gary Oldman

Steven Yeun

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Olivia Colman - "Ojciec"

Amanda Seyfried - "Mank"

Yuh-Jung Youn - "Minari" - ZWYCIĘŻA



AKTOR DRUGOPLANOWY

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluyya - ZWYCIĘŻA

Leslie Odom, Jr.

Paul Raci

Lakeith Stanfield

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Judas and the Black Mess"

"Minari"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta" - ZWYCIĘŻA

"Dźwięk metalu"

"Story"

"Proces Siódemki z Chicago"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Kolejny film o Boracie"

"Ojciec" - ZWYCIĘŻA

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"Biały tygrys"

ANIMACJA

"Naprzód"

"Over The Moon"

"Baranek Shaun - Farmaggedon"

"Co w duszy gra" - ZWYCIĘŻA

"Wolfwalkers"

FILM MIĘDZYNARODOWY

"Na rauszu" - ZWYCIĘŻA

"Better Days"

"Collective"

"The man who sold his skin"

"Quo vadis, Aida?"

DOKUMENT

"Collective"

"Crip Camp"

"The Mole Agent"

"My Octopus Teacher" - ZWYCIĘŻA

"Time"

ZDJĘCIA

"Judasz i Czarny Mesjasz" - Sean Bobbit

"Mank" - Erik Messerschmidt - ZWYCIĘŻA

"Wieści ze świata" - Dariusz Wolski

"Nomadland" - Joshua James Richards

"Proces 7-mki z Chicago" - Phedon Papamichael

MUZYKA

"Da 5 Bloods"

"Mank"

"Minari"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra" - ZWYCIĘŻA

PIOSENKA

"Fight for you"

"Hear my voice"

"Husavik"

"IO SI (SEEN)"

"Speak now"

EFEKTY SPECJALNE

"Love and Monsters"

"The midnight sky"

"Mulan"

"The one and only Ivan"

"Tenet" - ZWYCIĘŻA

CHARAKTERYZACJA

"Emma"

"Elegia dla bidoka"

"Ma Rainey - Matka bluesa" - ZWYCIĘŻA

"Mank"

"Pinokio"

SCENOGRAFIA I DEKORACJE



"Ojciec"

"Ma Rainey - Matka bluesa"

"Mank" - ZWYCIĘŻA

"Wieści ze świata"

"Tenet"

KOSTIUMY

"Emma"

"Ma Rainy - matka bluesa" - ZWYCIĘŻA

"Mank"

"Mulan"

"Pinokio"

MONTAŻ

"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta."

"Dźwięk metalu" - ZWYCIĘŻA

"Proces Siódemki z Chicago"

DŹWIĘK

"Greyhound"

"Mank"

"Wieści ze świata"

"Co w duszy gra"

"Dźwięk metalu" - ZWYCIĘŻA

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Feeeling through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers" - ZWYCIĘŻA

"White Eye"

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"Colette" - ZWYCIĘŻA

"A concerto is a conversation"

"Do not split"

"Hunger ward"

"Love song fot Latasha"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Burrow"

"Genius loci"

"If anything happens, I Love you" - ZWYCIĘŻA

"Opera"

"Yes-People"

Gratulujemy!

