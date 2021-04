W styczniu Julia Wieniawa wprowadziła się do swojego horrendalnie drogiego apartamentu na warszawskim Żoliborzu. Aktorka dużo wcześniej zapowiadała, że taras planuje zamienić w istną dżunglę. Nowe zdjęcia gwiazdy potwierdzają, że na dachu mieszkania urządziła sobie prywatne Bali.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa opowiedziała o swoim złym samopoczuciu, a przy okazji pokazała toaletkę

"Rolnik szuka żony". Ilona odniosła się do rozstania z Adrianem

Julia Wieniawa urządziła na tarasie prywatne Bali

Fani Julii Wieniawy dobrze znają wiele zakamarków jej apartamentu. W mediach społecznościowych aktorka chętnie publikuje zdjęcia ze stylowego salonu, kuchni czy ogromnej garderoby. Nieruchomość, do której wprowadziła się na początku roku, kosztowała ją około dwa miliony złotych. Nic dziwnego, że gwiazda zadbała o to, by wszystkie elementy gniazdka tworzyły spójną całość.

Wieniawa słynie z miłości do roślin, które ożywiają wiele pomieszczeń apartamentu. Główną rolę odgrywają natomiast na tarasie, który pomógł jej zaprojektować przyjaciel Marcin Tyszka. W ubiegłym roku fotograf zabrał ją nawet do sklepu botanicznego. Efekty ich współpracy widać na InstaStories i nowych zdjęciach aktorki, które możecie zobaczyć również w naszej galerii. Widać, że gwiazda nie żałowała na egzotyczne rośliny.

Nie mogę być Tulumiarą, więc robię sobie własne tropiki na chacie - napisała Wieniawa.

Julia Wieniawa: Zrobiłam sobie własne tropiki na chacie fot. juliawieniawa/Instaram

Luksusowe gniazdko Julii Wieniawy

Julia Wieniawa ma dopiero 22 lata, ale trzeba przyznać, że szturmem zdobyła polski show-biznes. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 1,9 miliona osób. W mediach społecznościowych aktorka odnajduje się jak ryba w wodzie i chętnie pokazuje fanom zakamarki swojej nieruchomości.

Olga Frycz zostawiła dziecko w aucie. Były partner broni jej przed krytykami: Totalnie ufam Oldze

Do tej pory internauci zobaczyli m.in., jak wygląda jej garderoba i nowoczesna kuchnia. Wrażenie na fanach zrobił też stylowy salon. Pod zdjęciami pomieszczenia zaroiło się od pytań o dodatki i meble.