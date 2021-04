20 kwietnia Natalia Szroeder świętowała swoje 26. urodziny. Z tej okazji Iga Lis opublikowała zdjęcia z przyjaciółką z imprezy, które wcześniej nie były publikowane. Wpis Igi wyraźnie rozczulił wokalistkę, dla której te urodziny były wyjątkowe również z innych względów.

Iga Lis opublikowała pamiątkowe zdjęcia z Natalią Szroeder

Nie jest tajemnicą, że Iga Lis i Natalia Szroeder od dawna są bardzo blisko. Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa spotyka się z Taco Hemingwayem, a Szroeder z Quebonafide. W 2018 roku raperzy wydali wspólną płytę i wyruszyli w trasę koncertową. W tym czasie dziewczyny znacznie się do siebie zbliżyły.

We wtorek Natalia Szroeder świętowała swoje 26. urodziny. Z tej okazji Iga Lis postanowiła opublikować niewidziane dotąd wspólne zdjęcie z imprezy. W komentarzu wokalistka mogła przeczytać piękne życzenia od przyjaciółki:

Sto lat dla kobiety w złotym sercu. Kto zna, ten wie – napisała Iga Lis.

Wpis wzruszył Natalię Szroeder, która zostawiła pod zdjęciami serduszko i zapłakaną buźkę. Najwyraźniej gest Igi, która na co dzień mieszka w Londynie, wiele dla niej znaczy. Dziewczyny wielokrotnie udowadniały, że uwielbiają spędzać razem czas. W ubiegłym roku wybrały się m.in. na babski wyjazd do Zakopanego, czy szalały na koncercie Darii Zawiałow.

Przypomnijmy, że wtorek dla Natalii Szroeder był wyjątkowy również pod innym względem. Tego dnia ukazał się w sieci teledysk do jej piosenki "Przypływy", którą nagrała z Ralphem Kamińskim. Ballada szybko trafiła na youtubową kartę na czasie i okazał się hitem.