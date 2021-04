Śmierć Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego mocno wpłynęła na dalsze plany produkcyjne "Świata według Kiepskich". Ku uciesze fanów, którzy obawiali się zakończenia telewizyjnej emisji serialu, w marcu pojawiła się oficjalna informacja władz Polsatu o kontynuacji nagrań sitcomu. Aktorzy wrócili na plan i pomimo wyczuwalnego braku serialowych Boczka i Paździocha mają nadzieję, że nowi bohaterowie i zmiany w scenariuszu sprostają oczekiwaniom widzów.

"Świat według Kiepskich" powraca! Marzena Kipiel-Sztuka nie kryje wzruszenia

Marzena Kipiel-Sztuka o powrocie do pracy bez Kotysa i Gnatowskiego

Marzena Kipiel-Sztuka nie kryła radości, gdy dowiedziała się o kontynuacji zdjęć do serialu, w którym występuje od dwóch dekad jako Halinka Kiepska. Dla skarżącej się na problemy finansowe i zdrowotne aktorki jest to szansa na powrót do normalności. W rozmowie z "Faktem" opowiedziała o atmosferze, która panuje na planie zaledwie kilka miesięcy po śmierci Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego.

Było czuć ich nieobecność. Niestety taka kolej rzeczy, że ludzie umierają i trzeba sobie jakoś radzić i iść do przodu z podniesioną głową. Świat się kręci dalej bez Boczka czy Paździocha i produkcja staje na głowie, by odcinki bez nich były dalej ciekawe.

Gwiazda sitcomu ma nadzieję, że widzowie docenią starania produkcji i chętnie będą śledzić wątki nowych bohaterów serialu.

Oni na pewno chcieliby, aby serial był dalej kontynuowany i by się nie załamywać. Dajemy z siebie wszystko, co możemy. Na pewno nikt nie zapełni po nich pustki, ale trzeba dać szansę nowym bohaterom i wątkom - apelowała na łamach "Faktu".

Na temat tego, czy władze Polsatu widzą sens w dalszej produkcji "Świata według Kiepskich", wypowiedziała się sama członkini zarządu telewizji Nina Terentiew, która pokłada nadzieję w głównym bohaterze serialu.

"Świat według Kiepskich" się kręci i nadal będzie. Mamy nowe, bardzo dobre scenariusze. Dołączyli nowi aktorzy. Gramy dalej. Dopóki jeden z najwybitniejszych polskich aktorów - Andrzej Grabowski, chce grać tę rolę, to warto pisać te scenariusze choćby tylko dla niego - informowała.

Jesteście ciekawi, którzy aktorzy pojawią się w nowych odcinkach telewizyjnej opowieści o losach Ferdka i jego rodziny?