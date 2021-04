Królowa Elżbieta kończy 95 lat cztery dni po pogrzebie księcia Filipa. Nie będzie świętować. "Zjedzą tylko rodzinny lunch"

W sobotę 17 kwietnia odbył się pogrzeb księcia Filipa. Mąż królowej Elżbiety zmarł w wieku 99 lat, a ze względu na pandemię koronawirusa w jego ostatnim pożegnaniu mogło uczestniczyć jedynie 30 osób. Żałoba narodowa w Wielkiej Brytanii trwa 10 dni, więc obejmuje również dzień urodzin monarchini. W tym roku królowa Elżbieta II będzie obchodzić swój jubileusz znacznie skromniej niż dotychczas.

Królowa Elżbieta napisała do księcia Filipa list. Złożyła go na trumnie

Królowa Elżbieta II nie będzie świętować 95. urodzin

Mimo że królowa Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia, to w Wielkiej Brytanii jej urodziny są świętowane dopiero w czerwcu, a to ze względu na lepszą pogodę. Od wieków monarchowie celebrują swój jubileusz właśnie w tym miesiącu. Nie oznacza to jednak, że w dniu urodzin monarchini nie ma żadnej celebracji. Cała rodzina spotykała się na prywatnej, uroczystej kolacji. W tym roku jednak tak się nie stanie, ze względu na żałobę po księciu Filipie.

Linia sukcesji do brytyjskiego tronu. Książę Harry wciąż ma szanse

Jak donosi "The Telegraph" w tym roku królowa Elżbieta II będzie świętowała bardzo skromnie. Nie będzie żadnej kolacji, a jedynie lunch w towarzystwie najbliższych członków rodziny na Zamku Windsor. Nie odbędzie się również coroczna salwa honorowa w Hyde Parku i Tower of London ku czci monarchini. Podobnie działo się rok temu, jednak wówczas przyczyną była pandemia koronawirusa, a nie żałoba.

To nie koniec zmian. Co roku w dniu urodzin królowej, prezentowany jest jej nowy portret. Jak się okazuje, w tym roku ta tradycja zostanie pominięta. Królowa w najbliższym czasie nie będzie brała udziału w życiu publicznym, jednak będzie pracować w domu. W ciągu kilku dni odpowie na życzenia i kondolencje od światowych przywódców.

