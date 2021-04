O śmierci Barby Kelly poinformowała rodzina na oficjalnym profilu zespołu na Instagramie. Wokalistka The Kelly Family zmarła w wieku 45 lat po krótkiej chorobie. Jeden z braci Barby, Angelo napisał kilka słów pożegnania do siostry.

The Kelly Family żegna siostrę. Paddy zamieszcza wzruszający wpis

Angelo Kelly, jeden z młodszych braci Barby zamieścił na Instagramie kilka słów pożegnania dla siostry.

Droga Barby, dziękuję ci za to, że byłaś najbardziej kochającą siostrą. Za opiekę nade mną, zwłaszcza kiedy byłem mały - napisał na swoim profilu

Angelo wspomniał także o rodzicach, którzy również nie żyją.

Będę za tobą bardzo tęsknił i modlił się za ciebie. Uściskaj ode mnie mocno mamę i tatę. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy zjednoczymy się razem w niebie

Reszta członków rodziny zamieściła na swoich profilach krótkie oświadczenie, które pojawiło się także na stronie zespołu.

Nasza ukochana siostra odeszła po krótkiej chorobie. W tej chwili nie będziemy składać żadnych dalszych oświadczeń, ponieważ wszyscy wciąż opłakujemy tę wielką stratę. Wszyscy będziemy strasznie tęsknić za Barby i będziemy ją nosić w naszych sercach i wspomnieniach na zawsze. Dziękuję za wasze myśli i modlitwy – czytamy u Paddy'ego, Kathy i Johna

Barby Kelly przestała koncertować z zespołem pod koniec lat 90. Miała problemy zdrowotne. Później pojawiała się gościnnie na reaktywacyjnej płycie "We got love" oraz na jednym z koncertów w 2018 roku. Rodzeństwo przeszło trudne chwile w życiu, kiedy ich matka Barbara zmarła na raka piersi w 1982 roku, niedługo po urodzeniu najmłodszego brata. Z kolei w 1990 roku młodzi muzycy przeżyli kolejny szok.

Ich ojciec, założyciel grupy Daniel Kelly dostał wylewu. Musiał przejść długą i żmudną rehabilitację. Rodzeństwo w tym czasie jeździło na trasy koncertowe samotnie. Ojciec dołączył do zespołu ponownie dopiero po czterech latach. To właśnie wtedy nastąpił przełom w karierze i po wydaniu płyty "Over The Hump" grupa odniosła światowy sukces, sprzedając rekordową liczbę krążków - 4,5 miliona w samej Europie. Daniel Kelly zmarł w 2002 roku, a sześć lat później rodzeństwo zakończyło karierę. Jednak po dwunastu latach milczenia powrócili. Nagrali nową płytę i wciąż koncertują w okrojonym składzie. W ubiegłym roku zorganizowano specjalną trasę koncertową z okazji 25-lecia płyty "Over The Hump".