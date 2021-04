Internautka atakuje Małgorzatę Rozenek-Majdan: Ktoś nam się postarzał. Gwiazda zareagowała

Małgorzata Rozenek-Majdan po trzeciej ciąży prędko wróciła do formy, co pokazała na oczach milionów widzów w programie "Rozenek cudnie chudnie". Celebrytka nigdy nie ukrywała, że zależy jej na wyglądzie. Obecnie ze względu na pandemiczne warunki trenuje w domu oraz praktykuje jogę, czym często dzieli się z fanami na Instagramie. Wiele kobiet po ciąży pozazdrościłoby jej figury, nad którą gwiazda pracuje każdego dnia. Jedna z uszczypliwych internautek zdecydowała się jednak wypomnieć Rozenek coś, na co mama Henia już wpływu nie ma. Poruszyła temat wieku.

Internautka uszczypliwie skomentowała zdjęcie Małgorzaty Rozenek-Majdan: Ktoś nam się postarzał

Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z tych osób, które na co dzień mierzą się z uszczypliwością i brakiem kultury ze strony internautów. W komentarzach pod jej zdjęciami można znaleźć wiele komentarzy poruszających temat jej pracy czy wyglądu. Internauci często zarzucają Małgorzacie używanie programów do obróbki zdjęć i wytykają celebrytce nienaturalność. Tym razem jedna z internautek wypomniała Rozenek jej wiek. Gwiazda opublikowała wiosenne selfie, na którym pozuje z uśmiechem między kolorowymi kwiatami.

Uśmiechu w ten pochmurny dzień - napisała.

Jak widać nie wszyscy przywitali sobotę z tak szerokim uśmiechem jak celebrytka.

Ktoś nam się postarzał - napisała.

Na odpowiedź Małgorzaty Rozenek-Majdan nie musiała zbyt długo czekać.

To jak spotkasz tego ktosia, to może nie mów mu tak wprost. Może będzie mu przykro, albo sobie pomyśli: a ktoś Cię pytał o zdanie? Więc lepiej zachowaj takie rozkminki na czas przed lustrem - odpowiedziała.

W obronie celebrytki stanęło kilka wiernych fanek.

