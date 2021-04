Esmeralda Godlewska przebywa w klinice psychiatrycznej. Jej siostra wydała oświadczenie. "Tak działa szatan"

16 kwietnia Monika "Esmeralda" Godlewska opublikowała na Instagramie niepokojący wpis. Swoją czarno-białą fotografię opatrzyła nekrologiem, a kilka godzin wcześniej udostępniała filmiki, na których wymieniała nazwiska koleżanek z branży, które miały trudnić się prostytucją w Dubaju. Wśród oskarżanych kobiet znalazła się również jej siostra. Zmartwiona aktywnością Esmeraldy w sieci Magdalena pojawiła się wówczas pod jej mieszkaniem z funkcjonariuszami policji, a dziś poinformowała, że kobieta trafiła do kliniki psychiatrycznej.

Esmeralda Godlewska woła o pomoc. Opublikowała własny nekrolog

Magdalena Godlewska wydała oświadczenie ws. siostry

Magdalena Godlewska poinformowała swoich fanów o aktualnym stanie zdrowia Esmeraldy, która po incydencie sprzed kilku dni trafiła pod opiekę specjalistów.

Moja siostra obecnie przebywa w klinice psychiatrycznej, by poradzić sobie z wszystkimi ciężkimi uzależnieniami od leków psychotropowych i alkoholu. Z rodziną przeżywamy bardzo trudne chwile, ponieważ jednak są to kwestie rodzinne, nie chcemy tego komentować i prosimy o uszanowanie prywatności oraz zaprzestanie wysyłania prywatnych wiadomości - czytamy w komunikacie na InstaStories celebrytki.

Oprócz oświadczenia na profilu Magdaleny pojawiły się fragmenty Pisma Świętego oraz wpisy prawdopodobnie nawiązujące do oskarżeń o prostytucję, które Esmeralda kierowała w jej stronę. Starsza z sióstr Godlewskich zasugerowała, że przebacza przebywającej w klinice Monice poddaniu się działaniom szatana.

To jest nadal moja siostra, którą bardzo kocham. Tak działa szatan właśnie. Ja i tak nie wyrzeknę się Boga - napisała Magdalena.

Magdalena Godlewska Instagram/ @magdalenagodlewska

Magdalena Godlewska Instagram/ @magdalenagodlewska

Esmeralda Godlewska 16 kwietnia opublikowała na Instagramie własny nekrolog. Zaniepokojeni stanem psychicznym kobiety fani podnieśli alarm w komentarzach, a siostra celebrytki bezpośrednio interweniowała w tej sprawie. Pojechała do mieszkania Moniki w towarzystwie funkcjonariuszy policji.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.