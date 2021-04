Wiktoria Gąsiewska w nietypowej odsłonie. Na co dzień stroni od takiego makijażu. Fani zachwyceni: Petarda!

Wiktoria Gąsiewska należy do grona gwiazd, które na co dzień stawiają na naturalność. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje się w sportowych ubraniach i delikatnym makijażu. Tym razem fani zobaczyli ją jednak z nieco innej strony. Gąsiewska opublikowała zdjęcie z sesji zdjęciowej, na której prezentowała nietypowy dla niej look.

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska biega w bikini na plaży na Zanzibarze

Wiktoria Gąsiewska w odważnej odsłonie

Choć Wiktoria Gąsiewska na co dzień stawia raczej na delikatny makijaż, to przy okazji sesji zdjęciowych lubi zaszaleć. Jeszcze niedawno opublikowała w sieci fotografię, na której prawie w ogóle nie przypominała siebie. Aktorka pokazała się w mocnym makijażu i czarnej peruce, a fani uznali, że wygląda jak młodsza wersja Kris Jenner.

Tym razem 22-latka opublikowała kadry, na których zaprezentowała się w takiej odsłonie, w jakiej na co dzień raczej jej nie zobaczymy. Uwagę zawraca nie tylko oryginalny makijaż, w którym główną rolę odgrywają niebieskie cienie do powiek, ale także seksowny strój. Na zdjęciu Gąsiewska pozuje bowiem w sportowych butach, dżinsach i biustonoszu.

Backstage przywoływania wiosny – napisała aktorka.

Zdjęcia Wiktorii bardzo spodobały się jej fanom. Aktorkę na Instagramie obserwuje już ponad milion osób. Internauci i tym razem nie żałowali jej komplementów.

Jesteś taka piękna, że czasem nie mogę uwierzyć, że tak można.

Petarda!

Ten błękit na oczach. Ach… - zachwycają się internauci.

Wiktoria Gąsiewska ma na swoim koncie już kilkadziesiąt ról w filmach i serialach. Największą rozpoznawalność przyniósł jej jednak udział w "Rodzince.pl”, gdzie występowała u boku swojego chłopaka Adama Zdrójkowskiego i Julii Wieniawy.