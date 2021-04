Gustavo Lima to twórca hitu z 2011 roku "Balada (Tche tcherere tche tche)". Dzięki tej piosence stał się sławny na cały świat, a refren śpiewano na każdej tanecznej imprezie nie tylko w Brazylii. Przez minione dziesięć lat brazylijski wokalista zmienił się nie do poznania.

REKLAMA

Zofia Zborowska prezentuje ciążowe krągłości w bikini

Zobacz wideo Muzyka, która łączy pokolenia. Krawczyka, Kozidrak czy Rodowicz uwielbiają i starsi, i młodsi

Gusttavo Lima przeszedł metamorfozę. Jak teraz wygląda?

Gusttavo Lima w niczym nie przypomina już szczupłego chłopaka z "Balady". Wówczas miał zaledwie 21 lat, ale już rok po nagraniu "Balady" nawet zagorzali fani mieliby problem z rozpoznaniem go na ulicy. Nie tylko zapuścił brodę i zaprzyjaźnił się z chirurgiem plastycznym, lecz także całkowicie zmienił styl życia. Polubił siłownię, dzięki czemu zbudował godną pozazdroszczenia formę. Teraz gwiazda muzyki może pochwalić się pokaźnymi mięśniami, co od czasu do czasu robi w mediach społecznościowych. Sporo zmieniło się w życiu gwiazdora nie tylko pod względem fizycznym. Przez ostatnie dziesięć lat zdążył założyć rodzinę, a na Facebooku i Instagramie dzieli się zdjęciami, na których można zobaczyć jego dzieci i żonę. Odnosi także dalsze sukcesy na scenie muzycznej.

Tak było:

A tak jest:

Marina i Wojciech Szczęsny skręcają meble z sieciówki. "Miałam tego nie nagrywać"

Gusttavo Lima zasłynął dziesięć lat temu. Co teraz robi?

Choć jego międzynarodowa gwiazda nieco przygasła, Gusttavo Lima nadal pozostaje aktywny muzycznie i dorobił się wielkiej kariery w Ameryce Południowej. Piosenkarz koncertuje, występuje na festiwalach i nagrywa płyty. Polscy fani zapamiętali go jednak najbardziej z hitu "Balada", który pozostaje jednym z najbardziej lubianych utworów muzyki latynoskiej. Sukcesowi tej piosenki dorównał jeszcze Michel Teló z numerem "Ai Se Eu Te Pego", który także pokochali Polacy.