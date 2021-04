Związek Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego zaskoczył wielu. Fani nie mogli uwierzyć, że Julia Kuczyńska stworzyła nową relację niedługo po rozstaniu z Czarkiem Jóźwikiem. Zaskoczenie musiało być jeszcze większe, kiedy chwilę później okazało się, że blogerka jest w ciąży. Od ponad ośmiu miesięcy spełnia się w roli mamy. Bastian jest oczkiem w jej głowie, jednak nie pokazuje go na Instgaramie zbyt często. W poniedziałek zrobiła to, ponieważ miała powód do radości.

Zobacz wideo Co zaskoczyło Maffashion w macierzyństwie? "To jest loteria, jaki ten dzidziuś będzie"

Maffashion skacze z radości i krzyczy, a Bastian uśmiecha się do kamery. Fabijański: Tak piękne dziecko. Przesada!

19 kwietnia Maffashion wypuściła nową kolekcję swojej marki odzieżowej. Była tak bardzo podekscytowana, że postanowiła nagrać syna i pokazać internautom, jak urósł.

Widziałeś kochanie? Widziałeś, jak się podoba kolekcja i kampania? - krzyczała, a Bastian uśmiechał się, ssąc smoczek.

Post spotkał się ze sporym zainteresowaniem internautów. Swoje zdanie na temat urody chłopca postanowił wyrazić także jego tata. Sebastian Fabijański opublikował pełen lukru komentarz.

Nie dość, że wypuszcza tak genialną kolekcję, to jeszcze ma tak piękne (w każdym tego słowa znaczeniu) dziecko! Przesada!

Swój zachwyt wyraziły także show-biznesowe koleżanki Maffashion. Paulina Krupińska i Agata Młynarska stwierdziły, że Bastian to "słodziak".

Warto dodać, że Maffashion i Sebastian Fabijański podjęli jakiś czas temu decyzję o zakupie domu. Wielka willa jest już w trakcie remontu, a blogerce zdarza się opublikować w sieci zdjęcia jej wnętrza. Z pewnością będzie bardzo stylowo. W końcu prawdziwa influencerka musi mieć dogodne warunki do pracy.

