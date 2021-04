Monica Bellucci i Vincent Cassel pobrali się w 2004 roku, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Para aktorów rozwiodła się pod koniec 2013 roku. Mimo że nie są już razem, wciąż utrzymują ciepłe kontakty, a to ze względu na dwie córki: 16-letniej Devy oraz 11-letniej Léonie. Rodzice stosunkowo rzadko pokazują swoje pociechy w mediach społecznościowych, więc nic dziwnego, że zainteresowanie ich córkami jest coraz większe wśród internautów. W sieci właśnie pojawiły się nowe zdjęcia aktorki w towarzystwie młodszej córki. Ta jest coraz bardziej podobna do pięknej mamy.

Niedawno pisaliśmy o starszej córce Moniki Belluci - Devie. 16-latka idzie w ślady mamy i również zaczyna pracować w show-biznesie. Nastolatka zajmuje się modelingiem i ma za sobą już pierwsze duże kampanie reklamowe m.in. dla domu mody Dolce&Gabbana.

Kilka dni temu paparazzi przyłapali aktorkę w Rzymie, gdy robiła zakupy w towarzystwie 11-letniej Léonie. Panie zajrzały do jednego ze sklepów sportowych, gdzie wybierały akcesoria do sportów zimowych. Po udanych zakupach i z pełnymi torbami udały się do samochodu, którym pojechały prosto na lotnisko. Młodsza córka gwiazdy to już nastolatka, która z pewnością odziedziczyła urodę po mamie.

