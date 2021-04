Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor już ostatnio uchylili rąbka tajemnicy, wstawiając do sieci wspólne zdjęcie, na którym widać ich młodszą córkę Helenę. Tym razem fani popularnej pary mają okazję, by przyjrzeć się ich starszej latorośli. Dwunastoletnia Janka jest według niektórych internautów wizualną kopią mamy, jednak inni widzą w niej podobieństwo do babci. Sami oceńcie!

REKLAMA

Koroniewska i Dowbor chcieli zrobić selfie, ale córka wkradła im się w kadr

Joanna Koroniewska pokazała zdjęcia starszej córki

Aktorka i prezenter Polsatu niemal w każdym poście na Instagramie starają się rozbawić użytkowników tej aplikacji. Tym razem pochwalili się poczuciem humoru, które odziedziczyła po nich córka. Joanna poprosiła Janinę, by zrobiła jej pamiątkowe zdjęcie, ale w rolce aparatu zamiast ładnie skadrowanej fotografii pojawiły się przypadkowe ujęcia i selfie dwunastolatki.

„Tak Mamusiu. Oczywiście. Zrobię Ci ładną fotkę. Dziękuję Córeczko.” Dorzuciłabym jakiś fajny cytacik i gotowe. Janka jesteś najlepsza. A poczucie humoru masz po tatusiu... - skwitowała rozbawiona mama, publikując w mediach społecznościowych fotorelację ze spaceru z dziećmi.

"M jak miłość". Do obsady wraca dawna gwiazda serialu. Fani będą zachwyceni

Choć nastoletnia autorka zabawnych ujęć ma twarz zasłoniętą maseczką ochronną, internauci niemal od razu dopatrzyli się wizualnego podobieństwa do popularnych członków rodziny Dowborów. Według fanów Janka ma oczy po mamie, a kolor włosów po babci Katarzynie.

Cały Asik! Śliczne jesteście. Janeczka chyba ma oczka po mamusi.

Cała mama! W pierwszej chwili pomyślałam, że to Twoje zdjęcie zrobione z jakimś filtrem odmładzającym. Masz swoją mini kopię.

Janka jest piękna i do babci Kasi bardzo podobna - pisali w komentarzach.

Użytkownicy Instagrama docenili również poczucie humoru młodej dziewczyny i określili sposób bycia Dowborów jako "odrobinę normalności w tej dziwnej wirtualnej materii". Zgadzacie się z taką opinią?