Maciej Zakościelny należy do grona gwiazd, które starają się strzec prywatności. Źródłem wiedzy na temat jego rodziny jest jednak Instagram, na którym, zarówno aktor, jak i jego partnerka, zdradzają wiele. Choć wizerunek ich pociech nigdy nie został upubliczniony, wiemy mniej więcej, jak wyglądają synowie pary. Ostatnio ujęciami Borysa i Alexa pochwaliła się Paulina Wyka. Chłopcy rosną jak na drożdżach.

Ukochana Macieja Zakościelnego wrzuciła piękne zdjęcia dzieci. Borys i Alex mają lśniące i długie włosy. Rzadko ich widzimy!

Maciej Zakościelny związał się z Pauliną Wyką w 2014 roku. Aktor i modelka stanowią piękną parę, która od prawie pięciu lat spełnia się w roli rodziców. W czerwcu 2016 roku na świat przyszedł Borys, a dwa lata później (w maju) Alex.

W niedzielę, korzystając z pięknej pogody w Warszawie, szczęśliwa rodzina wybrała się na spacer. Spędzili trochę czasu przy nadwiślańskiej plaży, a nieopodal mostu Poniatowskiego chłopcy bawili się na placu zabaw. Wszystko uwieczniła na Instagramie Paulina Wyka, która zaprezentowała przy okazji, jak jej chłopcy wyrośli. W granatowych gumowcach wyglądali naprawdę uroczo. Widać także, że modelka i aktor zdecydowali się zapuścić chłopcom włosy. Jeden z nich ma ciemniejsze - po tacie, drugi to blondyn - po mamie.

Przejrzeliśmy instagramowe konto modelki i okazuje się, że można znaleźć na nim więcej ujęć chłopców. Borys i Alex palą się do domowych robót i chętnie pomagają tacie.

Myślicie, że para zdecyduje się kiedyś opublikować wizerunek synów? Na okładce kolorowego magazynu wyglądaliby pięknie! Mógłby do nich dołączyć nieznany do tej pory brat aktora. Filip jest bardzo podobny do Macieja!