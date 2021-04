Rodzina królewska stara kreować się na idealną i krystaliczną, ale daleko jej do takiej. Skandal goni skandal. Ostatnio w mediach komentowany był głównie kontrowersyjny wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego, którzy oskarżyli mieszkańca pałacu o rasizm. Wcześniej media rozpisywały się o aferze Jeffrey'a Epsteinema, który miał wykorzystywać seksualnie kobiety i polecać je innym panom. Jednym z nich miał być książę Andrzej, który odpiera wszelkie zarzuty. Sprawa stale jest jednak badana, a jeden z dziennikarzy wpadł na nietypowy pomysł.

Książę Andrzej może zarobić siedem mln dolarów. Musi jedynie przystąpić do testu wariografem

Ian Halperin, który na co dzień jest dziennikarzem śledczym, wystosował do syna królowej Elżbiety lI prośbę. Mężczyzna złożył księciu Andrzejowi ofertę, która opiewa na siedem milionów dolarów. Monarcha miałby tylko zgodzić się na wykonanie testu wykrywaczem kłamstw.

Daję Andrzejowi szansę, by w końcu oczyścił swoje imię. Ofiaruję mu pięć milionów funtów (siedem mln dolarów), żeby oczyścił się z zarzutów i przystąpił do testu wariografem [...]. Jeśli zda, przekażemy mu pięć mln funtów - informuje w rozmowie z PageSix.

Halperin dąży to tego, by zahamować rozwój nielegalnego handlu ludźmi i wykorzystaniem ich.

Książę Andrzej nie chce, by książę Karol został królem

Książę Andrzej miałby zmierzyć się z niewygodnymi pytaniami o Virginii Roberts Giuffre, która w wieku 17 lat miała być jego dziewczyną do towarzystwa. Jako dorosła kobieta zeznała w BBS, że "Jeffrey i Ghislaine oczekiwali od niej, by 'uszczęśliwiła' księcia Andrzeja". Nastolatka została "sprowadzona" do Wielkiej Brytanii z USA w 2001 roku.

Myślicie, że syn królowej się zgodzi? Oferta kusząca, a jeśli faktycznie jest niewinny, nie powinien się obawiać.