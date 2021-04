Krzysztof Krawczyk zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia. Fani i rodzina do dziś opłakują muzyka, wspominając jego utwory i publikując wspólne zdjęcia. Ostatnio zrobił to Marian Lichtman z formacji Trubadurzy, który został oskarżony przez żonę Krawczyka i jego menedżera o to, że chce wybić się na śmieci przyjaciela. Gwiazdor miał bowiem przepychać się na pogrzebie Krawczyka, jednak jak sam twierdzi, starał się pomóc synowi zmarłego dostać się bliżej trumny. Wiele osób zainteresowało się wówczas Krzysztofem Igorem Krawczykiem, który odziedziczył wokalne zdolności po tacie. W sieci można obejrzeć nagrania z 2017 roku.

Syn Krzysztofa Krawczyka śpiewa "Będziesz moją panią". Odnaleziono stare nagranie! Odziedziczył talent po tacie?

Krzysztof Igor Krawczyk jest owocem drugiego małżeństwa śp. muzyka. Panowie nie widywali się jednak zbyt często, ponieważ ich relacje nie były najlepsze. W sieci możemy posłuchać, jak mężczyzna brzmi na żywo. Podczas koncertu z cyklu "Krzysztof Cwynar zaprasza..." z udziałem laureatów festiwali integracyjnych oraz Studia Integracji wykonał utwór z repertuaru Marka Grechuty.

Choć nagranie opublikowane zostało niespełna cztery lata temu, internauci komplementowali Krzysztofa juniora już po śmierci ojca.

Brawo, panie Krzysztofie juniorze, proszę śpiewać i nie zmarnować talentu!

Pięknie, panie Krzysztofie, musi pan kontynuować, nigdy nie jest za późno. Trzymam kciuki.

Bardzo mi się podoba. Przemiły, cieplutki głos. Wyśpiewane w duecie z serduchem. Brawo!

Myślicie, że mężczyzna zdecyduje się znów występować na scenie? Wszyscy są na pewno ciekawi, jak zinterpretowałby utworu taty, który kilka lat temu tak mówił o kontakcie z synem.

Oczywiście, że go kocham, przecież to moje jedyne dziecko i widuję się z nim wtedy, kiedy on na to pozwala. To dorosły mężczyzna, ma 30 lat. Ale ciągle chyba ma jeszcze żal o to, że rozstałem się z jego matką - Krzysztof Krawczyk w rozmowie z "Vivą!".

Matką syna muzyka jest Halina Żytkowiak, która zmarła w 2011 w USA. Miała raka płuc.