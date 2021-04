Iwona Lewandowska w jednym z wywiadów otwarcie przyznała, że po śmierci męża w 2005 roku bezskutecznie zmagała się z depresją. Wówczas nieocenionym wsparciem okazał się między innymi jej syn Robert Lewandowski, który poświęcał mamie mnóstwo czasu, zarówno podczas bezpośrednich spotkań twarzą w twarz, jak i za sprawą rozmów telefonicznych. I chociaż przez wiele lat kobieta nie dopuszczała do swojego serca żadnego innego mężczyzny, wygląda na to w końcu otworzyła się na nową relację. W rozmowie z "Faktem" opowiedziała, jak poznała swojego obecnego partnera oraz dlaczego to właśnie on zwrócił jej uwagę.

Iwona Lewandowska wyznała, że pomiędzy zakochanymi zaiskrzyło już podczas pierwszego spotkania.

Wszystko zaczęło się na początku września. Jacek prowadzi dom agroturystyczny, moja przyjaciółka siatkarka robiła tam imprezę urodzinową - przyznała.

Ponadto, bardzo ucieszyło ją, że mężczyzna nie wiedział, jak bardzo znany jest jej syn. Wynika to z faktu, że partner Iwony Lewandowskiej nigdy wcześniej nie interesował się sportem.

Ujął mnie tym, że choć wiedział, że jest taki piłkarz, jak Robert Lewandowski, to nie miał pojęcia, gdzie gra... Patrzył na mnie, jak na Iwonę, a nie jak na mamę Roberta. Dlatego to zadziałało. Do tego czasu, kiedy zauważałam, że jestem postrzegana przez pryzmat syna, wycofywałam się. Teraz było inaczej - dodała w rozmowie z "Faktem".

Iwona Lewandowska dodała również, że ma nadzieję na to, że wkrótce będzie mogła zabrać swojego ukochanego na mecz.