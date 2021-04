Jakiś czas temu na jaw wyszło, że Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski przestali ze sobą mieszkać. Plotki na temat ich rozstania potwierdziły się, choć wydając oświadczenie, aktor zakomunikował, że nie będzie tłumaczyć się publicznie ze swoich prywatnych decyzji. Inną drogę obrała jego żona, która zdążyła udzielić już kolejnego wywiadu. W rozmowie z magazynem "Wprost" dała do zrozumienia, że została zdradzona oraz... że choć chce mieć jeszcze dziecko, nie chciała zachodzić w ciążę ze Zbyszkiem.

Monika Zamachowska marzy o zajściu w ciążę, ale "nie chciała mieć dzieci ze Zbyszkiem". Podała powód

Monika Zamachowska wyznała w najnowszym wywiadzie, że była naiwna oraz, że została przez męża zdradzona. Mimo wszystko przyznaje, że nie ma żalu do Zbyszka i ma nadzieję, że kiedyś jeszcze będą mieli świetne relacje. Ciekawe więc, w jakim celu wbija mu kolejną szpilę. Tym razem zakomunikowała, że chce mieć dzieci, ale nie planowała ich mieć z aktorem.

Bardzo chciałabym jeszcze mieć dziecko. Pewnie ten pociąg już odjechał, jestem realistką. W kategoriach cudu trzeba by traktować moje ponowne macierzyństwo. (...) Po 42. roku życia płodność kobiety spada drastycznie. Ale kto zabroni marzyć? To dla mnie samej trochę dziwne, bo jednocześnie nigdy nie chciałam mieć dzieci ze Zbyszkiem - poinformowała.

Dziennikarka stwierdziła, że "intuicja, instynkt podpowiadały jej, że to nie jest dobry pomysł".

Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski - rozstanie

Małżeństwo Zamachowski przechodzi do historii. Powodem rozstania miała być nowa wybranka serca aktora, Gabriela Muskała, którą poznał w teatrze. Żadne z nich nie potwierdziło tych rewelacji, żadne też niczego nie dementowało. Jedno jest pewne, Monika będzie potrójną rozwódką. Wygląda jednak na to, że zanim formalnie to się stanie, dowiemy się wielu ciekawych rzeczy na temat kończącego się małżeństwa.