Kolejne gwiazdy szczepią się przeciwko COVID-19. Tym razem pierwszą dawkę przyjął Tomasz Kammel, czym pochwalił się na Instagramie. Gospodarz programu TVP2 "Pytanie na śniadanie" napisał kilka słów od siebie i zachęca innych, by poszli w jego ślady. Zapewnia, że to nie jest propaganda, a jedynie zdrowy rozsądek.

Tomasz Kammel się zaszczepił

Dziennikarz na zdjęciu, które dodał na swoim profilu, znajduje się w placówce medycznej. Pracownik jest w trakcie wykonywania szczepienia. Kammel napisał, dlaczego się na to zdecydował:

Dla mamy, dla ojca, dla przyjaciół, dla siebie, dla wszystkich i dla Kasi, naszej przekochanej garderobianej z @pytanienasniadanie , która zmarła na #covid - zaszczepiłem się #pfizer #brzydkafryzurapodladnaczapka #szczepimysię #toniepropagandatozdrowyrozsadek #zdrowie #bliscy #przyjaciele - napisał.

Niektórzy są zaskoczeni, że udało mu się poza kolejnością - w końcu urodził się w 1971 roku. Wiele wskazuje na to, że w styczniu skorzystał z okazji, kiedy to każdy mógł zgłosić chęć przyjęcia pierwszej dawki. Internauci zwrócili też uwagę na to, że wymienił nazwę szczepionki, "bo przecież to bez różnicy, którym preparatem mamy się szczepić". Kammel odpisał ze szczerością, że chodziło tylko o to, żeby "uprzedzić pytania".

Jak wspomnieliśmy, Kammel to kolejna znana osoba, która zgłosiła się na szczepienie. Szczepionkę przyjęły już m.in. Majka Jeżowska, Katarzyna Grochola oraz Maryla Rodowicz. Każda z nich także podzieliła się tym faktem z obserwatorami na Instagramie. Gwiazdy nie ukrywały swojej radości, że miały taką możliwość.

