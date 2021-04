Pogrzeb księcia Filipa nie miał charakteru państwowego i brało w nim udział jedynie trzydziestu najbliższych członków rodziny zmarłego. Na kameralność ceremonii wpływ miała nie tylko pandemia koronawirusa, ale również ustalone wcześniej wymagania męża królowej Elżbiety II. Monarchini miała więc sposobność, by bez otaczających ją tłumów pożegnać ukochanego. Napisała do niego list, który został dołączony do złożonego na trumnie wieńca.

REKLAMA

Samotna królowa Elżbieta żegna księcia Filipa. To zdjęcie poruszyło świat

Ostatni list królowej Elżbiety do męża

Zasiadająca na tronie Wielkiej Brytanii królowa zaangażowała się w organizację ostatniego pożegnania księcia Filipa. Oddana żona samodzielnie zbierała kwiaty, które podczas pogrzebu ozdabiały trumnę zmarłego. Nie zabrakło wśród nich białych lilii, róż, frezji i groszku.

Ewa Krawczyk apeluje do Mariana Lichtmana: Błagam cię, daj nam spokój

Do stworzonego z uzbieranych roślin wieńca dołączyła odręcznie napisany list. Treść prywatnej notatki nie została ujawniona, jednak na stronie tytułowej widoczny jest czuły podpis, ten sam, którym monarchini żegnała w 2002 roku swoją matkę.

Trumna księcia Filipa Agencja Gazeta

Wieniec na trumnie księcia Filipa East News

"Lilibet" to zdrobnienie imienia królowej, którym posługiwali się tylko jej najbliżsi. Nic dziwnego, że właśnie tym pseudonimem wzbogaciła ostatnie słowa skierowane do mężczyzny, u którego boku spędziła ponad 73 lata życia.

Elżbieta II podczas uroczystości pogrzebowej próbowała powstrzymać łzy. Zdjęcie, na którym odizolowana od innych żałobników opłakuje męża w Kaplicy św. Jerzego w Windsorze, obiegło cały świat. Monarchini oddała hołd księciu Filipowi chwilą refleksji. Nie wysiadając z królewskiego samochodu, zatrzymała się tuż obok trumny zmarłego. W oddali słychać było huk armat i bicie dzwonów.