Małgorzata Rozenek wie, że wracanie do formy po narodzinach dziecka nie jest łatwą sprawą - szczególnie, kiedy pogoda za oknem pozostawia wiele do życzenia. Mimo tego, gwiazda się nie poddaje i do tego samego zachęca swoich obserwatorów.

Rozenek ćwiczy z gumą. Wprawiła fanów w osłupienie. Hannę Lis także

Małgorzata Rozenek motywuje do ćwiczeń w domu: "Nielalusiowanie" bardzo pomaga

Rozenek na swój instagramowy profil wrzuciła fotografię, na której w sportowym, czerwonym stroju przygotowuje się do ćwiczeń, w których pomoże jej trener, z którym współpracuje celebrytka. Jak przyznała w opisie, nie zastanawia się nawet nad tym czy danego dnia chce jej się ćwiczyć, tylko po prostu to robi. Rozenek przyznała, że "nielalusiowanie" bardzo pomaga jej w każdym aspekcie życia.

W takie dni, jak ten, nie zastanawiam się, czy mi się chce, czy nie (wiadomo, że się nie chce), tylko działam. Trening to tylko godzina, jakoś się przemęczysz, a pozostałe 23 godziny jesteś z siebie dumna, bo się nie poddałaś. To poczucie dumy z siebie jest przyjemniejsze niż chwilowy dyskomfort związany z treningiem. Sport kształtuje nie tylko ciało, ale przede wszystkim ducha. Ta systematyczność, dyscyplina, "nielalusiowanie" bardzo pomaga w każdym aspekcie życia. Zatem: działaj!

Fani prezenterki zgodnie przyznają, że jej słowa zdecydowanie motywują do działania:

Ten opis pod zdjęciem jest naprawdę motywujący!

Oj, miałam dziś to samo... Tak bardzo mi się nie chciało. Nie dałam się jednak i wkroczyłam do akcji.

Super! Zawsze podziwiam Pani energię do działania.

Posłuchacie rady Rozenek i wdrożycie "nielalusiowanie" do swojego życia?